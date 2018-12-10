Chevrolet Niva: продолжение следует

GM-АВТОВАЗ продлили сертификационные документы на свою единственную модель

В Росстандарте появилось новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Действие прежнего документа заканчивается 20 декабря, и многие скептики предполагали, что российско-американское предприятие не будет оформлять свежий сертификат на текущее поколение Chevrolet Niva.

Однако, вопреки сомнениям, новое ОТТС оформлено и будет действовать до 20 декабря 2021 года. То есть выпускать внедорожник можно ещё три года.

Интересно, что GM-АВТОВАЗ отметил водительскую подушку безопасности и антиблокировочную систему тормозов (АБС), как базовое оборудование. Сейчас стартовые версии «Шнивы» обходятся без этих систем. Кроме того, модель получит систему вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС.

Скорее всего, эти новшества сделают внедорожник ещё дороже. Сейчас базовая Chevrolet Niva предлагается за 628 000 рублей, притом спрос на немолодую машину медленно, но падает: за январь-ноябрь было продано 25 723 машины, то есть на 7% меньше, чем годом ранее.

Ранее высказывались прогнозы, что новая «Шнива» никогда не встанет на конвейер, поскольку концерн General Motors не выделяет средств на реализацию этого проекта, а АВТОВАЗу не выгодно, чтобы под боком появился конкурент будущей Lada 4×4 — новую 4х4 планируется строить на агрегатах Renault.