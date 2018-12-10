Chevrolet выпустят аж 5 вариантов дизайна для Silverado HD

Вариант дизайна пикапа Silverado HD, который марка Chevrolet рассекретила несколько дней назад, будет не единственным

Сразу отметим, что 5 вариантов дизайна — для американцев отнюдь не рекорд! У лёгкой версии пикапа Silverado (без приставки HD) существует аж восемь вариантов стиля. Они отличаются оформлением оптики, решётками радиаторов и нюансами декора.

Что касается Silverado HD, то на этой неделе марка Chevrolet сначала показала исполнение LT. Сейчас настал черёд версии High Country. Это будет наиболее дорогая и самая роскошная комплектация, которую можно будет опознать по хромированной решётке радиатора и классической эмблеме вместо надписи «Chevrolet».

После этого заокеанский бренд предложит клиентам модификации Work Truck, Custom и LTZ. Ни характеристики, ни фотографии этих машин не обнародованы — GM предпочитает дозировать информацию, чтобы медленно подогревать интерес публики перед премьерой. Полноценный дебют модели запланирован на февраль 2019 года.

Напомним, что авторы нового Silverado HD взяли за образец грузовики Chevrolet конца шестидесятых. Притом версия HD (Heavy Duty, то есть «грузовик большой грузоподъемности») получила полностью оригинальную внешность! Притом от более лёгкого Silverado 1500 позаимствована только крыша.

Кроме яркого дизайна, Silverado HD будет выделяться ещё одним необычным решением — в кузов позади кабины встроены удобные подножки, чтобы владельцу машины было проще размещать груз, не залезая внутрь кузова. Пресс-релиз называет Silverado HD 2020 «самым технологичным, продвинутым и производительным» грузовиком за время существования марки.