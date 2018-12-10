UAZ подтвердил выпуск «Патриота» с автоматической коробкой передач

Внедорожник с АКП появится в следующем году

Ульяновский автомобильный завод подтвердил выпуск «Патриота» с автоматической коробкой передач и развеял слухи о появлении такой машины уже весной следующего года. К дилерам внедорожник поступит позже, но когда именно пока не сообщается.

По предварительной информации, на обновленный «Патриот» установят шестиступенчатый «автомат» 6L50 французской компании Punch Powertrain с максимальным входным моментом 450 Нм. Под новую коробку будет переделана система охлаждения двигателя, где появится одноклапанный термостат. Он позволит жидкости циркулировать по малому кругу, через отопитель и трансмиссию.

«Друзья, в последнее время ходит очень много слухов по поводу появления автоматической коробки передач на Патриоте в следующем году. Даже некоторые СМИ подхватили эту тему и начали выдавать свои догадки за действительность. Пора внести ясность:

— автомат на Патриоте в следующем году появится – это факт;

— автомобили с АКП поступят к дилерам не в марте, как многие утверждают, а позже;

— как только точная дата старта продаж будет объявлена, именно вы узнаете об этом самыми первыми. Так что следите за нашими публикациями.» — Ульяновский Автомобильный Завод





«Автоматом» будут оснащать только версии «Патриота» со 150-сильным двигателем ЗМЗ Про. Такой агрегат доступен на обновленном внедорожнике, который также получил новый передний мост с поворотными кулаками открытого типа и более жесткую рулевую трапецию, новые амортизаторы, двухлистовые задние рессоры вместо трехлистовых и иной задний стабилизатор.

В базовое оснащение «Патриота» входит гидроусилитель руля, ABS, передние и задние электростеклоподъемники, центральный замок, зеркала заднего вида с обогревом, фары головного света со светодиодными ходовыми огнями.

Цена — от 764 000 рублей.