Конкурент «Газели» из Беларуси: свежие подробности

До конца нынешнего года марка МАЗ планирует выпустить первые автомобили: комплектующие прибыли для 35 пассажирских микроавтобусов и 15 грузовых фургонов

В начале августа белорусские СМИ сообщали, что Минский автозавод планирует начать выпуск новой для себя продукции — лёгких грузовиков формата «Газели-Next». При этом представители автозавода не давали каких-либо комментариев по поводу грядущей новинки. Впрочем, в начале ноября МАЗ официально подтвердил скорое появление «полуторок».

Было объявлено, что новинка будет ориентирована на внутренний рынок, а сборочное производство развернется на свободных площадях ОАО «Брестмаш».

Новинка марки МАЗ — это заднеприводная цельнометаллическая модель длиной 6 000 мм при размере колёсной базы 3 570 мм. Прототипом новых МАЗов послужил китайский JAC Sunray, соответственно, основная часть комплектующих будет приходить из Поднебесной. Однако со временем МАЗ обещает заняться локализацией грузовичка.

Как сообщает «Вечерний Брест», сейчас отрабатывается технология сборки машин. Официальные названия — МАЗ-281040 (пассажирский, 16 мест) и МАЗ-365022 (грузовой). В этом году удастся собрать максимум 50 автомобилей, но планы на перспективу — ежегодно выпускать по 2000 малотоннажников, создав около 100 рабочих мест.