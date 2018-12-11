Марку Genesis заподозрили в подготовке кроссовера

Компания Hyundai опубликовала в соцсетях видеоролик, носящий, на первый взгляд, сугубо информационный характер – при помощи компьютерной анимации он демонстрирует работу водительских ассистентов. Однако, корейцев уже заподозрили в попытке сделать хитрый ход.

Автомобиля, играющего в ролике главную роль, в линейке Hyundai (включая принадлежащий фирме премиальный бренд Genesis) не существует. Однако, во-первых, аниматоры фирмы отчего-то нарисовали именно кроссовер, и во-вторых, как заметили участники портала Korean Car Blog, он до странности похож на концептуальный вседорожник Genesis GV80 – этот прототип компания показывала в прошлом году.

Можно было бы предположить, что корейцы просто решили напомнить о своем концепте. Однако, въедливые зрители смогли разглядеть, что между виртуальной моделью в ролике и Genesis GV80 имеются определенные отличия. В частности, по иному выглядят пластика боковин кузова и линия крыши. Кроме того, компьютерный персонаж снабжен полноценными боковыми зеркалами, тогда как «живой» прототип был оснащен видеокамерами.

По одной из версий, видеоролик представляет собой завуалированный тизер будущей новинки – первого вседорожника Genesis, и корейские блогеры, по сути, прошли именно по тому пути, который и был запрограммирован в Hyundai.

Тем не менее, по другому предположению, для анимации использовали одну из ранних моделей, созданных на этапе подготовки концепта. И в этом случае ни о какой полноразмерной новинке от Genesis речи не идет.

Строго говоря, Genesis GV80 действительно отличался футуристической внешностью – к примеру, он был снабжен оригинальной оптикой, эксцентричными колесными дисками и имел необычный силуэт. Кроме того, создатели снабдили его еще и силовой установкой на топливных ячейках. Во время премьеры концепта на апрельском автосалоне прошлого года в Нью-Йорке ни о каких серийных перспективах прототипа речи не шло.