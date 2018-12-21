Вверх по склону. Polaris Titan Adventure

Снегоход Polaris Titan Adventure способен на многое и помимо утилитарного использования очень хорош в трёхмерном пространстве горных склонов

Дух приключений живёт в каждом мотолюбителе, и рано или поздно обладатель снегохода выезжает на заснеженный склон, чтобы взрезать его парой глубоких росчерков или заложить скоростной вираж. И лучший помощник в этом — новый Polaris Titan Adventure, машина универсальная, многоплановая и очень современная. В первую очередь у Adventure почти идеальное сочетание веса с опорной поверхностью гусеницы и лыж. То есть, с одной стороны, он не проваливается даже в глубоком снегу, а с другой — не сковывает манёвры пилота, позволяя и резво развернуться, и, не особо усердствуя газом, подняться на наст, если машина начала увязать в белой пучине. Ещё одним важным преимуществом удачного баланса стала возможность лёгкого и продолжительного движения на одной лыже, что машинам такого тяжёлого класса вообще-то не свойственно — это добавляет неожиданно много манёвренности. Кстати, колею лыж можно регулировать, делая снегоход более устойчивым или более вёртким.

Шасси AXYS сочетает малый вес с хорошей

управляемостью и высоким уровнем комфорта

Большинство одноклассников Titan Adventure не могут похвастать мощным мотором, но Polaris решил разрушить стереотипы и установил на модель двухцилиндровый двухтактник объёмом 795 см2 (мощнее в линейке Polaris только новейший 850-кубовый Patriot). Со своим 154-сильным мотором Titan Adventure не чувствует ни нагрузки в виде пассажира и багажа, ни крутизны подъёмов. Полностью нажатый курок газа практически приравнивает его к спортивным машинам, при том что он значительно лучше других приспособлен к дальним путешествиям. И основная причина этого — в высоком уровне комфорта. Буквально всё, что окружает водителя и пассажира, выполнено здесь с оглядкой на удобство — начиная с широкого ветрового стекла и заканчивая мягким сиденьем, поглощающим мелкие неровности (крупные съедаются длинноходной подвеской). Пассажиру удобно сидеть, откинувшись на спинку, а все вещи помещаются в объёмистом кофре.

Инженерам Polaris удалось позаботиться не только о людях. Утилитарная машина демонстрирует и грамотные технические решения, продлевающие ресурс её работы в суровых условиях: система охлаждения спроектирована так, что радиатор надёжно защищён и снегоход никогда не перегревается, пониженная передача позволяет уверенно буксировать тяжёлый прицеп, а переключения трансмиссии легки и быстры.

Мощный и тяговитый мотор позволяет уверенно двигаться как

в одиночку, так и с загрузкой пассажира и багажа

Создатели Titan Adventure — современные люди, которые не представляют жизни без продвинутой электроники. Снегоход оснащён приборной панелью с полноцветным цифровым 4,3-дюймовым ЖК-дисплеем. На нём отображаются рабочие характеристики: спидометр, тахометр, два счётчика суточного пробега, средняя и максимальная скорость, часы наработки двигателя/общий пробег и одометр; условия эксплуатации (температура охлаждающей жидкости, предупреждения по диагностике) и движения (температура воздуха и текущее время). Есть и Bluetooth, с помощью которого дисплей подключается к мобильному телефону водителя, выводя информацию с него на экран. А кроме того, функция планирования маршрута, позволяющая проложить свою трассу с помощью системы Ride Command, сохранить её в формате GPX и тут же вывести эти данные на дисплей. Одним словом, комфорт, скорость, лёгкость управления и надёжность — разве не о таком транспортном средстве мечтает каждый покоритель снежной целины?

Официальный сайт снегохода Polaris Titan

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