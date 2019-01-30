Синтетическая эволюция

Ещё пару десятилетий назад магическое слово «синтетика» воспринималось как синоним премиальности и высокой цены. Но времена меняются, и сегодня синтетические масла стали обыденностью. Нас часто спрашивают, что такое синтетическое масло на самом деле и чем оно отличается от минерального. Рассказываем…

Укаждого владельца автомобиля со стажем есть свои убеждения и привычки. Обычно они основаны на собственном опыте и советах бывалых. Насколько эти убеждения соответствуют истине — вопрос открытый, но некоторые из них, прочно устоявшиеся, воспринимаются не иначе как аксиома. Например, что синтетическое моторное масло — это лучший выбор для любого автомобиля, особенно в наших условиях. Надо признать, мнение это во многом обоснованное, но что в действительности можно считать полностью синтетическим маслом?

Например, в США существует судебное решение, принятое в своё время в пользу одного из крупнейших маслопроизводителей и имеющее силу закона. Оно гласит, что полностью синтетическим считается любое масло, по своим свойствам близкое к синтетическим. Иными словами, американские производители получили законное право называть практически любое масло синтетикой. И весь остальной мир пошёл по их стопам, правда, с небольшими исключениями. Так, по немецким законам полной синтетикой могут называться только масла 4 и 5 группы по API «на основах полиэфиров, полигликолей, фторуглеродов, полиальфаолефинов (ПАО), эфиров фосфорной кислоты и силиконовых масел». Ну немцы вообще любят описывать всё максимально точно, потому во всём, что касается классификации, им стоит доверять. Но важно другое — в эту категорию не попадают ни крайне популярные масла гидрокрекинга, ни модная ныне технология GTL (получение масел из природного газа). Выходит, что немецкие производители синтетических масел действуют по чётким законам и в наибольшей степени честны перед потребителями. Например, у популярной у нас компании Liqui Moly 100-процентная синтетика выделена в особый раздел под названием Synthoil и разливается в канистры фиолетового цвета. На этикетке такой канистры обязательно присутствует надпись Vollsyntetisches. Переводить, я думаю, не нужно. А что в России? У нас по внутренним правилам «синтетикой» становятся масла с 35% синтетических компонентов. Чувствуете разницу? Она даёт отечественным производителям некоторую свободу действий, отражающуюся в том числе и на итоговом качестве продукта.

Но почему именно полностью синтетические масла, особенно на основе ПАО, наиболее предпочтительны в отечественной эксплуатации? Всё дело в уникальных свойствах этих составов. Во-первых, именно ПАО сочетают в себе отличные низкотемпературные и высокотемпературные характеристики. Проще говоря, одно масло способно одинаково эффективно работать как зимой, так и летом и сезонная замена становится не нужна. Во-вторых, в ПАО-синтетических маслах очень малое внутреннее трение, что на 25% снижает количество энергии, затрачиваемой двигателем на его прокачку по системе. А снижение внутренних потерь даёт экономию от 2 до 5% топлива. В-третьих, полная синтетика не становится вязкой в холода и отлично прокачивается при холодном запуске. Практически с первого оборота масляного насоса она создает надёжно разделяющую трущиеся поверхности плёнку. Особенно важно это свойство для двигателей с турбонаддувом — на них движение становится возможным с первых секунд после запуска. В-четвёртых, полная синтетика имеет очень высокую температуру вспышки и низкую испаряемость, что снижает расход на угар в несколько раз по сравнению со стандартными минеральными маслами. В-пятых, полная синтетика обладает лучшими среди всех масел моющими свойствами, поддерживает двигатель в чистоте, что повышает его ресурс в несколько раз. Нагары и шламы в масляной системе являются мягкими абразивами, и их наличие не ведёт к интенсивному износу двигателя. И наконец, в‑шестых, ПАО-масла очень стабильны и обладают максимальным рабочим ресурсом.

Казалось бы, теперь, когда мы убедились в выдающихся достоинствах синтетических масел, нужно бежать и покупать канистры, на этикетке которых написано Synthetic или Full synthetic. Но не стоит спешить, не всё так просто. Производство синтетики является чрезвычайно затратным, и поэтому многие компании выдают гидрокрекинговые масла за синтетические. Крупные европейские производители если так и поступают, то, как правило, в спецификации указывают, что масло сделано по НС-технологии (гидрокрекинг), или пишут, что масло НС-synthetic. В то время как японские, корейские и американские смело называют свои по сути минеральные или гидрокрекинговые масла 100-процентными или Full synthetic. Разобраться, какое же масло находится в канистре, можно только сложным лабораторным путём, но есть несколько моментов, на которые нужно обращать внимание при выборе:

1. Если масло произведено в Германии, то надписи Vollsynthetisches обычно достаточно, так как это единственная страна, где законодательно определено понятие синтетического масла.

2. Если на этикетке написано НС-synthetic или НС, то это масло создано с помощью гидрокрекинга и не является полной синтетикой.

3. Если в характеристиках вязкости указан параметр 0W, то основа масла скорее всего синтетическая.

4. Настоящее синтетическое масло не может стоить дешевле 450 рублей за литр.

Минеральные масла изготавливаются из нефти, подвергнутой сложным процессам переработки. Стоят они довольно дёшево, но в последнее время всё реже используются из-за невысоких потребительских качеств.

Гидрокрекинговые масла получают из минеральных базовых масел, подвергающихся термическому разложению в присутствии катализатора и водорода (отсюда и название «гидро») до высоких индексов вязкости, соизмеримых с индексами настоящих синтетических масел на ПАО-основе. В результате такой переработки получается масло с хорошими низкотемпературными характеристиками и высоким индексом вязкости. Они намного дешевле синтетических, но и по стабильности своих показателей уступают настоящей синтетике.

Полусинтетические масла имеют минеральную основу, в которую добавляется около 20% синтетических компонентов. Полусинтетика существенно превосходит по эксплуатационным характеристикам «минералку» и стоит не так дорого, как синтетика.

Синтетические масла синтезируют из органических компонентов (в основном это полиальфаолефины) с добавлением сложных эфиров. В отличие от минеральных, полученных в результате перегонки сырой нефти, в процессе производства синтетических масел синтезируются молекулы с оптимальными эксплуатационными свойствами.