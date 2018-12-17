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Блоги   17 декабря 2018   

Каприз чужих скоростей. Плейлист Максима Семеляка

Музыка в машине по-хорошему должна сохранять баланс между собственно драйвом и чем-то более обволакивающим — быстро цеплять, и дальше растворяться, живя своей жизнью в капризе чужих скоростей. Нечто подобное и представлено в этом сборнике


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