Каприз чужих скоростей. Плейлист Максима Семеляка

Музыка в машине по-хорошему должна сохранять баланс между собственно драйвом и чем-то более обволакивающим — быстро цеплять, и дальше растворяться, живя своей жизнью в капризе чужих скоростей. Нечто подобное и представлено в этом сборнике
Музыка в машине по-хорошему должна сохранять баланс между собственно драйвом и чем-то более обволакивающим — быстро цеплять, и дальше растворяться, живя своей жизнью в капризе чужих скоростей. Нечто подобное и представлено в этом сборнике
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