Как выбрать машину?

Допустим, что у вас есть семья. Допустим это хотя бы потому, что она есть у многих. И, конечно, поэтому вы считаете, что вам нужно что-то практичное. Минивэн брать нельзя, так как, во-первых, их невозможно купить нигде, кроме Америки и Франции, а, во-вторых, вы ещё не поставили крест на своей жизни и не готовы продемонстрировать миру, что единственная ваша надежда — это старуха с косой, которая когда-нибудь сжалится и заберёт вас с собой. Впрочем, немного подумав, вы соглашаетесь с тем, что хоть минивэн и является автомобильным аналогом пухового платка на поясе, он весьма неплох, особенно если будет выглядеть не так скучно, с большими колёсами, высоким клиренсом и подключаемым в нужный момент полным приводом (полный привод намекает, что по выходным вы ездите на природу, к тому же он может пригодиться, когда выпадет снег). Итак, вам нужно побольше места, привлекательный дизайн, полный привод, и это сужает выбор до… фактически любого автопроизводителя. Ещё больше упрощает задачу тот факт, что многие кроссоверы, которые отличаются внешне, в действительности абсолютно одинаковые. Возьмите, к примеру, Renault Duster и Kaptur — с виду они разные, но внутри одно и то же.

С корейцами то же самое: вы думаете, что выбираете между Hyundai Tucson и KIA Sportage, но на самом деле вы ничего не выбираете. Infiniti или Mercedes? Какая разница! Mitsubishi — вообще мастера по производству одинаковых автомобилей: ASX, Outlander, Eclipse Cross — всё это копии друг друга с разными багажниками. По большому счёту, даже если машины не сделаны на одной платформе, они всё равно будут отличаться только количеством подстаканников — сидеть в салоне скучно, водить скучно, руль и педали как будто сделаны из картона. Конечно, если вы не собираетесь получать удовольствие от вождения, всё это не имеет значения. Гораздо важнее обещанные производителем надёжность, гарантийный срок, диагональ сенсорного экрана и количество тех самых подстаканников. И если вы спросите меня, какой из автомобилей лучше, то мой ответ будет примерно таким: обзванивайте всех дилеров, торгуйтесь и покупайте машину, которая, при прочих равных, обойдётся вам дешевле остальных. И поверьте, купив, к примеру, KIA, вы не спровоцируете апокалипсис, Земля не начнёт вращаться в другую сторону, и даже жена не оставит вас, хотя, возможно, вы этого и заслуживаете… Зато вы получите пятилетнюю гарантию, руль с подогревом и комплект зимних шин в подарок.

Текст Александр Долгих

Иллюстрация Соня Коршенбойм