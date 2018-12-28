Офф-роуд образование. Часть VI. Броды

Все пословицы и поговорки про брод утверждают одно и то же, да и мы от них не отстаём… Так что весь сегодняшний урокможно свести к одной фразе: «Не суйтесь в брод без подготовки»

Одно из самых весёлых и интересных препятствий на бездорожье — брод. Зимой, летом, осенью и весной, в любой местности и любой стране. Брод — это красиво… и опасно. Порой смертельно опасно (и не только для автомобиля). Ну да, скажете вы, это если на реку Уксу по высокой воде сунуться мимо камней, там и машину не найдёшь. Или найдёшь в полукилометре в узел завязанную. Про кроссоверы и говорить нечего. У них глубина брода — петух хвоста не намочит… В самом деле разрешённая глубина преодолеваемого брода у большинства кроссоверов существенно ниже, чем у SUV. Есть, конечно, исключения вроде Land Rover Discovery Sport или новой BMW X5, у которых она находится на уровне 600 мм (это, кстати, выше, чем у УАЗа и LR Defender). По большей части ватерлиния у кроссоверов не превышает 400 мм, а если конкретнее, то ступицы колеса. Некоторые компании не советуют заезжать в воду, если она может подняться выше порогов. Производитель нашего нынешнего героя — нового Forester — вовсе не указывает этот параметр в технических характеристиках, но Академия Subaru не рекомендует преодолевать глубину, превышающую уровень ступицы. И это не так мало, как кажется…

ГОТОВИМ БРОД

Какой самый главный и очевидный признак проходимости брода? Верно — следы машин, проехавших тут до вас. Поэтому первое, с чего нужно начинать переправу — с осмотра места. Вернее, мест — въезда и выезда. Тут без сапог не обойдёшься, и лучше, чтобы это было что-то вроде рыбацких забродников. Популярные в своё время бахилы ОЗК (общевойскового защитного комплекта) тоже пойдут, но лично я их не люблю. Подошвы скользкие, резина тонкая, и если завязнуть, то сползают так, что обратно, как в сапог, ногу уже не засунешь. Правда, есть и плюсы — надевать можно прямо на обувь и стоят недорого. Кроме того, они довольно высокие — выше колена. И всё же я предпочитаю качественные ботфорты.

В исследовании брода нас должны интересовать несколько предметов. Глубина, понятное дело, колейность и ямы по маршруту на входе и выходе, состояние дна, наличие искусственных и естественных препятствий, траектория их объезда. Полезно не только запомнить, но и разметить вешками самые глубокие места и опасные препятствия или указать направление движения в виде коридора. Особенно если машин несколько, и они идут караваном. Если водное препятствие представляет собой глубокую лужу на лесной дороге или в болотистом понижении луговины, то выбор траектории может быть таким же, как при движении в колее. Про это было сказано немало, но повторюсь. Основание с колеёй в таких местах чаще всего очень скользкое, а гребень (центральная часть) редко бывает ровным. Ехать вразрез колеи долго получается довольно редко — машину стаскивает, а по закону подлости это происходит в самом глубоком месте. Лучше разведать траекторию, что называется, в полколеи, со смещением на корпус или с упором колёс в стенку гребня. Однако это другая тема, про колеи. Мы о них ещё расскажем с позиции владельца кроссовера.

ГОТОВИМ АВТОМОБИЛЬ

Под подготовкой автомобиля мы не имеем в виду установку шноркеля и выведение сапунов агрегатов на крышу нашего Subaru Forester в полевых условиях. Ограничение глубины брода не всегда продиктовано уровнем воздухозаборника. Если вы посмотрите на машину сбоку и представите себе условную ватерлинию, то обнаружите, что под водой оказываются половина двигателя (а в случае с субаровским Boxer почти три четверти), вся трансмиссия, ступицы, ШРУСы, масса датчиков и даже некоторые электронные блоки. Всё это, конечно, неплохо герметизировано, но те же сальники ступичных подшипников хорошо работают, пока колёса крутятся и насечка работает. Стоит забуксовать или остановиться, упершись в топляк, и вода начинает давить на беззащитную резинку с силой… как там в учебнике физики пятого класса было: «Давление водного столба на глубине 1 метр — 1 тонна…» У нас хотя и 40 см, но 400 кг тоже немало. А если стоять долго, то и электрические соединения могут начать пропускать воду, и сальники, и резиновые кожухи приводных механизмов… Да мало ли в автомобиле мест, куда может забраться вода. Словом, превышать разрешённую глубину может быть крайне вредно для здоровья автомобиля и губительно для гарантии! Но даже если мы её не превышаем, всё равно есть опасность почувствовать на себе губительные свойства Н2О. Например, высоковольтная часть электрики, те же электронные датчики и блоки под капотом, под креслами водителя и пассажира, в ногах и на моторном щите, электронная педаль газа, наконец. Чтобы как-то обезопасить электрику, стоит сбрызнуть самые уязвимые места проникающей смазкой любой марки. Провода, гнёзда или наконечники свечей, видимые разъёмы и датчики, высоковольтную катушку, распределитель зажигания, если есть. Были времена, на трамблёр натягивали резиновую перчатку или заворачивали его в полиэтилен… Да и ремень с вентилятора скидывали. Сейчас, правда, не найдёшь машины, где бы он ещё и половину навесного не приводил в действие, но на старых УАЗах это прокатывало. Если вентиляторы электрические, можно отсоединить разъёмы, подвязав их повыше. И не думайте, что, мол, вода холодная и обдув не сработает. Движение на малой скорости, с большим сопротивлением да ещё и с пробуксовкой сработает обязательно — забрызгает весь моторный отсек. Больше вы всё равно вряд ли сможете сделать, разве что заранее привязать буксирный трос. А вот разгрузить машину, к примеру, выгнав пассажиров и отыграв пару сантиметров дорожного просвета, бывает полезно.

ПРОХОЖДЕНИЕ

Раньше при движении по броду придерживались определённой тактики — вслед за дугообразной волной. Мол, за волной впадина, и все важные агрегаты оказываются на меньшей глубине. Это требовало поддерживать скорость порядка 10–11 км/ч. В некоторых мануалах даже писали про 10–12 км/ч. Это очень много! Это слишком быстро! Современные руководства говорят: «Медленно, насколько это возможно». Иногда уточняют: «8–10 км/ч». Я для себя определил идеальную скорость прохождения водного препятствия — это скорость идущего перед машиной штурмана. Попробуйте побегать по колено в воде со скоростью 12 км/ч. Вряд ли долго получится! Впрочем, медленнее, это не значит, не учитывая волну перед бампером. Если удастся совместить медленное движение и волну — пожалуйста. Кстати, минимальная скорость движения волны на поверхности чистой воды составляет 23 см/сек., а максимальная теоретически может достигать 330 м/сек. Да, получается 1 000 км/ч! Но это не самые важные знания, важнее то, что при выходе на берег волна резко тормозится, а высота гребня растёт, и, если вы поспешите, запросто может залить моторный отсек. Впрочем, торопиться не надо и со съездом в воду. Строго говоря, начинать спускаться в брод надо примерно так, как вы это делаете при спуске с крутого склона. С минимально возможной скорости или с остановки, как бы ощупывая колёсами дно. Иногда у берега накопаны ямы, их заносит песком и илом, человека они ещё держат, а машину нет. Почувствовав, что вы как-то слишком быстро погружаетесь, можно попытаться быстро переключиться на реверс и, откатившись назад, поискать другую траекторию въезда. Особенно это касается лесных колеистых и полевых луж. Обидно бывает застрять на пороге, свалившись на подрамник… Лишь почувствовав, что под колёсами относительно твёрдо, можно продолжить движение, плавно добавляя скорость. Кроме разметки вешками и разведки в понимании того, что глубина не превышена, могут помочь несколько систем автомобиля. Некоторые оснащаются датчиком глубины брода, что часто означает высоту от камер в боковых зеркалах до поверхности воды. Датчики парктроника заливаются в непрерывном писке, зафиксировав малейшее препятствие. Наконец, противотуманки, которые вы загодя выключили, чтобы остудить, можно включить, и их свет укажет на допустимую глубину. Камера в бампере или в фальш-решётке радиатора тоже поможет. На худой конец можно высунуться из окна, а если это затруднительно из-за высокой оконной линии, посмотреть в зеркала заднего вида, которые вы предусмотрительно опустили и немного пригнули к машине, всё это поможет убедиться, что бояться нечего ещё сантиметра три. Итак, аккуратно заехали, плавно увеличили скорость примерно до 8–10 км/ч, обратили внимание на «корабельные волны», на размеченную траекторию или знаки штурмана, аккуратно выехали. После выезда стоит задержаться на склоне на несколько секунд — вы не представляете, сколько воды может вылиться из кроссовера. Бывает, что и через несколько километров на какой-нибудь кочке из-под днища зажурчит весёлый ручеёк. Это, кстати, говорит о том, что простого «нажмите несколько раз на педаль тормоза после брода, чтобы просушить колодки» может и не хватить. Нажмите ещё несколько раз перед сложным препятствием или выездом на дорогу, а потом ещё… Полезно вспомнить и о системах помощи при движении по бездорожью. В нашем случае это X–Mode. Включаем её, нажав на шайбу, и, если колея глубокая, а дно скользкое, отключаем систему стабилизации, повернув переключатель режимов влево. Если есть выбор из нескольких режим, выбирайте «Грязь» или «Грязные камни». Это примерно и есть брод…

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ…

Часто спрашивают, стоит ли заводить машину, если она заглохла в броде. В принципе да. Но только один раз. Если стартёр не крутит коленвал, если у вас турбодизель, а глубину вы явно превысили, если влетели в брод в веере брызг, то второй запуск может стать последним перед серьёзным ремонтом. Поскольку мы говорим о кроссоверах, и, я надеюсь, вам хватит здравого смысла не атаковать метровый брод в горной реке, то, скорее всего, вы во что-то упёрлись, провалились колесом в промоину или попали в русло. То есть что-то заставило мотор заглохнуть. Если же у вас автомат или «ничего не предвещало», то, возможно, вы всё-таки хлебнули воды. Попав на фильтр, вода резко ограничивает его воздухопроницаемость, и, если обороты были невелики, машина может заглохнуть. После этого влага стекает в корпус фильтра, и можно попробовать вновь запустить мотор. Тянуть не надо, попавшая на раскалённые соты катализатора вода может их повредить, но и спешить не стоит. Времени, пока вы придёте в себя и дотянетесь до ключа или кнопки пуска, достаточно. Тут, кстати, полезно вспомнить о системе «стоп/старт» и заранее её отключить. Если мотор не завёлся, хотя стартёр его крутанул, откройте крышку фильтра, посмотрите, много ли там воды. Возможно, пора воспользоваться буксиром. Кстати, дёргать машину, застрявшую в броде, рывковым тросом практически бесполезно, особенно если и сам буксир стоит по капот в реке. Лучше взять удлинитель и тянуть с берега, а идеальный вариант — воспользоваться лебёдкой. Что делать, если вы схватили гидроудар или запороли электронику — отдельные темы. Иногда спрашивают, стоит ли надевать цепи или браслеты. Если брод в проточной воде и дно песчаное, то нет. А вот лужа в лесу вполне может потребовать цепей, особенно если резина лысая или совсем шоссейная. Причём предпочтительнее цепи сотовой конструкции (а не лесенка или браслеты) — из-за лучшего бокового удержания. Но в любом случае надо быть осторожнее с газом, иначе можно довольно быстро закопаться. Вообще же, все правила поведения в грязи более чем подходят и при движении через водное препятствие. Разве что, учитывая сопротивление воды, следует всё делать не столько резко, сколько мощно, то есть «аккуратно, но сильно».

И напоследок, хочу попросить вас не форсировать броды зимой, особенно если толщина льда у берегов превышает 2–3 см, а глубина близка к максимально допустимой. Вообще, зимой места, где подо льдом может быть вода, желательно объезжать по самому дальнему маршруту. Тем более если вы не уверены в прочности льда и место вам незнакомо. Поверьте, такой риск не стоит не то что жизни, но даже сломанного бампера.

Текст Игорь Губарь

Фото Юрий Талызин