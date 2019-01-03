Гаражный стиль 2

Человек основательный доводит до ума любое начинание. И если он берётся за обустройство гаража, то прежде всего ищет разбирающихся в гаражном хозяйстве партнёров…

В предыдущем номере мы вкратце рассказали об опциях комфорта, которые имеет смысл разместить в самом простом и минималистичном гаражном боксе. Но давайте представим, что вы, наконец, обзавелись собственным гаражом. Таким, о котором мечтали — просторным и хорошо приспособленным для ремонта и любительского детейлинга. У вас появилось личное пространство, где можно вложить душу и остатки сил в любимый вами объект, будь то автомобиль, мотоцикл или мотовездеход. То есть главный шаг к намеченной цели — получить не просто парковку с крышей, а в некотором роде мини-автоклуб, вы уже сделали. Так почему бы не создать в нём особую мужскую атмосферу, оборудовав качественной мебелью, специально придуманной для гаражных нужд. Чтобы не мечтать попусту, давайте поговорим о практической стороне дела и попробуем подобрать оптимальный комплект для гаража рядом с вашей дачей или загородным домом.

1. Лёгкий и простой кронштейн для хранения шлема, оберегающий его

от падений и не занимающий много места

Верстак — основа любого хозяйственного помещения. Без него как без рук — ничего не поставить, ничего не починить. Верстак Great хорош своей универсальностью и займёт достойное место в мастерской любого масштаба — от локального слесарного уголка до профессионального рабочего места в автомастерской. Причём сама столешница может быть разной, в зависимости от того, какой вид деятельности вам ближе. Для столярных и несиловых слесарных работ подойдёт деревянная или оцинкованная, а если вы готовы иметь дело с реальным железом, есть смысл вложиться в стол, покрытый горячекатаным листом стали толщиной 4 мм. Такой не повредить никаким тяжёлым предметом, не прожечь случайно сваркой, да и агрессивных жидкостей стальная пластина не боится. Понятно, что в непосредственной близости от верстака должен располагаться и инструмент. К столешнице с помощью держателей-направляющих высотой от 0,5 до 1 м (в зависимости от выбранной конфигурации) стационарно крепятся перфорированные панели. Свет — ещё одна важная сторона грамотного подхода к работе. Освещать рабочее место лучше всего с помощью стационарного светильника, который установлен в верхней точке панели и крепится к направляющим. А сам верстак может состоять как из одной тумбы и опоры, связанных между собой полками шириной 1 100 мм и глубиной 425 мм, так и из двух тумб, соединённых полками шириной 700 мм и глубиной 425 мм. За полками со стороны стены устанавливается декоративная задняя панель, которая не даёт вещам упасть, а заодно увеличивает жёсткость конструкции.

2. Верстак Great отлично впишется в любые рабочие форматы —

от небольшого уголка в гараже до профессионального

поста в автомастерской

Существует пять разновидностей тумб: от одной большой секции с открывающейся дверью до варианта с шестью полками разной глубины. Высота тумбы — 860 мм, а её положение относительно пола регулируется с помощью ножек на резьбовой основе. В общем, готовый конструктор на любой вкус, в котором можно разместить любые инструменты.

Теперь перейдём непосредственно к оборудованию. Два самых важных объекта гаража — точильный станок и тиски. Это альфа и омега любого дела, и, конечно, закрепить их надо на верстаке. Более мелкий инструмент удобнее развесить на перфорированных листах. Гаечные ключи, отвёртки, пассатижи, всевозможные съёмники и даже электроинструмент прекрасно размещаются на вертикальном хранилище, избавляя от завалов в забытых ящиках. При необходимости на перфорацию устанавливается навесная полка во всю ширину верстака. На неё можно поставить пластиковые лотки для разнообразной мелочи россыпью, а под неё повесить выдвижной ящик, укомплектовав его разделителями — ещё одно удобное место для хранения мелкого крепежа.

Как и в домашнем обустройстве, в случае с гаражом надо максимально использовать стены. Навесная полка подойдёт для хранения баллончиков с краской, разных ёмкостей и коробок. Она изготовлена из качественной конструкционной углеродистой стали и окрашена порошковой краской, а внутри разделена на две половины перегородкой, и у каждой половины своя дверца, которая фиксируется в закрытом состоянии магнитами. В комплекте с полкой идут четыре небольшие полочки и задняя перфорированная панель с крючками для мелкого оборудования.

3. Набор в ложементах, сделанный из прочного и стойкого

пористого материала. Сверху он покрыт жёстким

пластиком с текстурой «карбон»

Разумеется, крупные предметы, а также одежду удобнее хранить в шкафу. Шкаф имеет габаритные размеры 1 950х500х950 мм, и его внутренности тоже можно разгораживать по желанию, устанавливая полки под небольшим углом, для того чтобы лотки или рабочая обувь при открывании дверцы не вываливались (центральный замок надёжно запирает обе створки шкафа). Ещё одна современная и крайне полезная опция — ложементы под инструмент и оборудование. Сами ложементы сделаны из прочного, долговечного и стойкого к агрессивным средам пористого материала, который сверху покрыт жёстким пластиком с карбоновой текстурой. Они используются для сохранения порядка в ящике, шкафу или тележке. Каждая деталь на своём месте, каждая позиция подписана, путаница и долгие поиски исключены. Принцип хранения в ложементах особо важен там, где работы приняли значительный масштаб и количество инструмента велико.

В следующем материале мы расскажем о глобальном подходе к проектированию гаража-студии — места не только и не столько для ремонтных работ, сколько для приятного времяпрепровождения компании, объединённой общими интересами.