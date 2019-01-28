Сардиния. Инструкция по применению

По заведённой кем-то традиции большинство автопутешественников едут на восток — Урал, Алтай, Казахстан, Байкал, Монголия… Я же который год подряд стараюсь выруливать в западном направлении. И не потому что мне недостаёт патриотизма или я испытываю особую симпатию к западным ценностям… Нет, вовсе не поэтому. Я еду на запад, потому что на востоке уже везде был

И в Италии на своей машине я был уже четыре раза, объездил всю её северную часть и добрался до Бари с Неаполем. Поэтому в этот раз выбор пал на Сардинию…

Итак, выбираем даты. На Сардинию можно ехать всегда. Да, в декабре и феврале будет ветрено и дождливо, но ехать всё равно можно. Снег на Сардинии бывает крайне редко, да и то в горах. В общем, свою порцию солнца получит приехавший в любое время года.

Если мультишенгена нет, можно попробовать получить его самостоятельно в посольстве Италии, предоставив вместе с анкетой и паспортом распечатку билета на паром и брони отелей. Некоторое время назад самостоятельные путешественники в очереди за визой вызывали если не раздражение, то лёгкое недоумение. Сейчас ситуация изменилась. Народ активно осваивает автотуризм и пытается минимизировать затраты.

Паоло — мотопутешественник и мой итальянский

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Первым делом нужно купить билет на паром. Можно сделать это на сайте-агрегаторе или напрямую у перевозчика. Выбираем порт отправления и порт прибытия. Быстрый и недорогой паром отправляется из Ливорно и приходит в Ольбию. Самый удобный стартует в 23:00 и в 6:00 следующего дня причаливает в Сардинии. Указываем марку и модель автомобиля, добавляем бокс на крышу и велосипеды, если они есть, выбираем между сидячими местами и отдельной каютой, не ставим галочку напротив графы «Завтрак» (он ужасен!), вводим номер автомобиля и своё имя, оплачиваем картой билет. Вуаля! Обязательно делаем распечатку. Вообще, отправляясь в путешествие на автомобиле, возьмите за правило иметь с собой папку с ксерокопиями всех документов (паспорт, права, международные права, ПТС, диагностическая карта, страховка, билеты, брони). Очень может выручить в самых неожиданных ситуациях. Отдельно про Диагностическую карту. На автомобиль до трёх лет в нашей стране процедура техосмотра отменена, но он может понадобиться, например, в Польше или в той же Италии (каждая европейская машина должна иметь талон техосмотра). По этой причине пару человек при мне развернули на границе в сторону дома. Так что вместе с приобретением страховки озадачьтесь и заветным бланком. Без него за границу ехать нельзя.

Дорога до парома несложна и неопасна. Рано утром заправляемся на хорошей заправке сразу за МКАДом и с оглядкой на многочисленные камеры пробираемся по смоленской трассе до границы с Белоруссией. Снова заправляемся хорошим топливом и перекусываем. В первый день пути обычно выручают продукты, приготовленные заранее — бутерброды, чай/кофе из термоса, фрукты, орешки и т. п. Если вы путешествуете со спутниками — они вас накормят. А если идёте двумя-тремя машинами, то без раций потратите много денег на переговоры. Обычные уоки-токи из магазина электроники вполне справятся с этой задачей, не говоря уже о дальнобойных СВ-радиостанциях. Купите один раз хорошие рации, и они всегда будут помогать вам в дороге, а также могут пригодиться для детских игр в разведчиков и шпионов. Полноразмерное запасное колесо — обязательно! Без него никаких движений дальше 100 км от дома. Запас воды — по 5 л на человека. Пейте воду. Именно воду. Мало кто знает, но вода снимает усталость. Пейте много (ну и останавливайтесь почаще), организм скажет вам спасибо.

Перед границей картофельного края полно небольших контор, которые предлагают оформить грин-карту и застраховать жизнь. Внимание, сделайте это за неделю перед стартом в любом офисе или через интернет. Это сэкономит много времени. Не берите страховку на Европу только под поездку, берите с запасом, так как при возникновении даже незначительной накладки и возвращении на день позже срока действия полиса вы попадаете на штраф 1 500 евро, и вас не выпустят из Евросоюза, пока вы его не оплатите. А продлевать грин-карту на территории другого государства — то ещё приключение. Обратите внимание на страхование туристов, выезжающих за рубеж (для автолюбителей есть специальный тариф «За рулём»). Страховка убережёт вас от дополнительных расходов при возникновении любого клинического случая. Для часто путешествующих есть специальные годовые тарифы. Конечно, и этот документ лучше оформить до выезда. Менять ли российские рубли на белорусские, каждый решает сам. Но везде, и на заправках, и в кафе, принимают карты. Я обычно меняю одну тысячу рублей для покупки мороженого и оплаты обеда.

Граница с табличкой «Добро пожаловать в Республику Беларусь» — половина пути первого дня. Ваша цель — Брест. До Бреста через всю дружественную республику тянется хороший четырёхполосный автобан, максимальная скорость на котором для легковых автомобилей обозначена красным кружком с цифрами 120. Это значит, что, если вы поедете быстрее даже на 10–15 км, вас почти наверняка примут местные копы, которые используют видеофиксацию. Так что соблюдайте скоростной режим! Знак «90» — езжайте 90 км/ч, «120» — давите 120. Вся Беларусь гарантированно проходится со средней скоростью 100 км/ч. То есть через всю страну с минимальными остановками вы промчитесь за 5–6 часов. Обязательно остановитесь в приличном придорожном кафе, а их появляется всё больше и больше. Солянка и картофельные драники за «немосковские» деньги сделают вас сытым и добрым. Только не пейте чай из пакетиков. Мой многолетний опыт говорит решительное нет чаю из пакетиков в Беларуси!

Приватный полноприводный паркинг с лучшим видом

Самые красивые пляжи доступны только с моря

Итак, потратив от 12 до 14 часов, в спокойном режиме на круиз-контроле вы добрались до Бреста, на одометре 1 100 км, и вам снова пора заправиться, потому что на польской стороне топливо подорожает вдвое. Выбираете сетевую заправку. Деньги за топливо в Бресте берут вперёд и только потом отпускают бензин. Да, неудобно, но так это работает — нет доверия к населению. Лейте по максимуму, даже если придётся доплачивать 2–3 раза по 3–5 л, чтобы заправить полный бак.

Границу рекомендую проходить в день приезда. Можно на брестском КПП «Варшавский мост» или, сделав небольшую петлю, добраться до КПП «Домачево». На первом вроде как пытаются ввести предварительное бронирование и практикуют платное ускорение прохождения. Я против коррупции, поэтому стою и жду. Путешественник, приготовься заранее оставить на границе от двух до шести часов своей жизни. С радостью прими это испытание, запасись водой и едой. Возможно, ты даже успеешь посмотреть пару скачанных заранее фильмов. И да, никакого Wi-Fi на КПП нет.

И вот ребята в белорусской форме досматривают автомобиль. Если на каждого пассажира у вас более 30 кг вещей и стоят они более 1 000 долларов, то лучше сразу вставать в красный коридор, заполнять декларацию и проводить всё это по выездной базе. На руки вам выдаётся листок-декларация с отметкой о том, что это и то было в машине в таком-то количестве. При возвращении на родину он избавит вас от нелепой таможенной процедуры — уплаты пошлины за свои же палатки и фотоаппараты по тарифу «б/у», а случаи были… Поэтому красный коридор. Если же кроме солнечных очков, плавок и пляжного зонта в машине ничего нет, ваш выбор — зелёный коридор.

И вот заветная декларация в руках, штампы в паспорте, но не спешите рваться на территорию Польши. При выезде с белорусского КПП осмотрите магазины дьюти-фри. Вот где правда без налогов. Цены на алкоголь в 2–3 раза дешевле, чем в Москве, и это не какая-то «незамерзайка для баров» в пластиковых канистрах, а реальные бутылочки с иностранными буквами, сделанные совсем не для стран СНГ.

Польские пограничники подтянуты и корректны. Общие советы при прохождении границы — не улыбаться, громко не разговаривать, не суетиться, не врубать музыку, соблюдать дистанцию между автомобилями, строго следовать указаниям работников КПП и следить за светофорами.

Обычно прохождение польской стороны занимает в 2–3 раза меньше времени, чем в Беларуси. Поляков абсолютно не интересует содержимое ваших сумок. Лишь бы там не было больше одного блока сигарет на человека и канистр с топливом.

Я не против ночёвок на белорусской территории, но практика показала, что на польской стороне «и выбор больше, и бельё чище». Сразу после КПП (если вы выходите через «Варшавский мост») справа и слева начинаются как мини-гостиницы, так и большие отели. Цены везде одинаковые! Практически везде недорогое и очень вкусное польское меню (на русском языке). Останавливайтесь, заселяйтесь, ужинайте, принимайте душ — и спать. Первый день позади. Обычно он бывает самым долгим и сложным из-за трафика по России и границы. Ставить ли будильник для старта второго дня? Вопрос спорный. Если вы жёстко ограничены по времени и за два оставшихся дня должны добраться до Италии, тогда да. Если нет, можно и выспаться.

Все подтвердят, самый сложный участок в Польше — узкая дорога через населённые пункты от Бреста до Варшавы. Эти 170 км обычно едешь часа три. Трафик, фуры, две полосы без возможности обогнать бесконечную вереницу грузовиков… Не спешите! Следуйте за местными. В Польше практикуется скрытое видеонаблюдение. Камера устанавливается в гражданский автомобиль, который едет вместе со всеми до первого нарушения кого-нибудь из потока. Я, как сторонник соблюдения правил дорожного движения, ни разу не сталкивался с полицейскими разборками, но много раз наблюдал это со стороны. Так что лучше не обострять.

Варшава больше походит на Москву. Там тоже можно потолкаться в городе, так как никаких объездных магистралей нет. Практически все заправки фирменные — «Шелл», «Орлен», «БиПи» и др. Там же бесплатные туалеты, вкусный кофе и перекус. В Польше очень развиты придорожные кафе, где за небольшую плату можно сытно поесть. Практически везде русское меню, не стесняйтесь — спрашивайте. Байки о плохом отношении к русским придумали соотечественники с неадекватным поведением. Мы живём в современном мире, и перед вами прежде всего люди, а только потом новости из телевизора.

Фермер с вкуснейшим пармезаном

Эрозия прибрежных скал

За световой день вы спокойно пройдёте всю Польшу. До Италии можно добраться двумя дорогами: первая — через Германию и Швейцарию, вторая — через Чехию и Австрию. Для разнообразия туда можно ехать по первому варианту, обратно — по второму.

Для движения по дорогам Польши гражданскому автотранспорту не нужно покупать виньетки для оплаты проезда. А вот Чехия, Австрия и Швейцария в этих вопросах не так гуманны. Тариф «Виньетка на два дня» давно отменён, что вынуждает покупать проезд по прайсу «Две недели». Не думайте, что вы перехитрите систему автоматического слежения за транспортом и проскочите страну без приклеивания наклейки на лобовое стекло. Нет! Штраф начинается от 170 евро. Виньетку лучше покупать до въезда в Чехию и Австрию (увидите вдоль дорог у заправок большие плакаты). В Швейцарии наклейка-чек покупается прямо на границе. В Германии ведутся разговоры о введение оплаты проезда, но местные жители против. В Италии же быстрее всего передвигаться по развитой сети платных автобанов.

К границе Польша — Чехия или Польша — Германия вы уже подустанете, и можно присматриваться к придорожным отелям вдоль трассы. Если вы любите выбирать, воспользуйтесь бесплатным интернетом на заправке и посмотрите предложения в отельном сервисе. Можно также поискать отели в приложениях навигации. Практически всегда и везде есть свободные номера. Вежливая просьба на ресепшене о номере с окнами не на трассу подарит вам спокойный сон. Криминал в Европе присутствует, но про случаи грабежа около отелей я никогда не слышал. Сумки с дорогой аппаратурой лучше занести в отель.

На третий день вы попадаете в чудесную Италию, берёте на въезде на автостраду чек, по которому будете оплачивать выезд, и спокойно, уже на скорости под 130, мчите по Италии. Кстати, у крупных городов (Болонья, Милан) и на платных шоссе в часы пик могут случаться пробки. Имея резервный день по дороге на паром (настоятельно рекомендую его запланировать), легко и непринужденно осмотрите один из городков Италии по пути. Не рвитесь в 2–3 города, спокойно погуляйте в одном, посидите в ресторанчике, попейте кофе без спешки.

Кстати, в Европе очень развиты кемпинги, и если у вас есть палатка и прочие принадлежности, можно сэкономить половину бюджета от проживания в отелях. А если иметь ещё и кухонную утварь с газовой плиткой… Не пренебрегайте этим вариантом, особенно в хорошую погоду! Кемпинги в Европе отличаются дружелюбием и высоким качеством предоставляемого сервиса: горячая вода, душевые, кухонные блоки и т. п.

ПАРОМ

Паромы требуют приезда пассажиров на автомобилях за 4 часа до отправки. Следуйте этим правилам. При въезде на территорию порта у вас проверят билеты (распечатка) и паспорта. При перемещении по территории Евросоюза проверка документов — формальность. Направление движения к вашему парому в порту обозначено табличками «Ольбия», и на большом табло указан номер причала. Занимаете место в очереди перед паромом, следуя указаниям парковщика. К вам подходит опрятный человек в форме, сканером считывает штрихкод с вашего билета и на портативном принтере распечатывает билеты на автомобиль и каюту. Конечно, провести 7 ночных часов в сидячем кресле на пароме не подвиг, если хочется немного сэкономить, но практика показывает — здоровый сон в кровати лучше. Как я уже говорил, газовая плитка или джет-бойл с запасом воды и «быстросуп» позволят вам спокойно поужинать в каюте, так как в барах на пароме, кроме алкоголя, ничего вкусного не найти.

И вот паром поднимает нос и огромные рольставни, приглашая внутрь всех оплативших вояж. В ваших квиточках есть обозначенная палуба (согласно высоте автомобиля), и вы спокойно занимаете место в чреве огромного железного кита. Забираете с собой заранее приготовленную сумку для парома, в которой находятся принадлежности для душа, смена белья и пакет с продуктами (любой супермаркет, который можно посетить до парома, удовлетворит все ваши гастрономические желания). На пароме несколько палуб, в самом низу располагаются автомобильные — для легковушек, минибусов и грузовиков. На средних этажах — каюты с иллюминаторами и без, а на верхних — каюты с большими окнами и ресторанчик с магазином. Ваша машина стоит на палубе ниже ватерлинии, вы спите, паром идёт… За час-полтора до прибытия вас попросят покинуть каюту. Чтобы организовать быструю выгрузку с парома, к автомобилям будут запускать по очереди.

Сардиния, братцы! Семь утра. Тепло, хорошо, море и сладкий воздух. Конечно, в путешествиях без плана есть своя изюминка, но это не мой метод. Я заранее определил точки, куда очень хотелось попасть, а перерывы между ними были наполнены экспромтами — поиском внедорожных пляжей с крутыми каменистыми спусками, прокатки по горным дорожкам, купание в море и, конечно же, морепродукты, которые в местных ресторанчиках делают просто восхитительно.

Древние башни-нураги на Сардинии до сих пор хранят свои тайны

Кемпинг по-итальянски

ОСТРОВ

Сардиния — второй по величине остров в тёплом Средиземном море и один из районов Италии. Когда-то Сардиния была бедной и криминальной, но политика развития туризма и сельского хозяйства острова превратили её в благополучную и самую экологичную часть страны. Сегодня это популярный во всем мире курорт (постоянно на острове проживают более 1,5 млн. зарегистрированных граждан, и такое же количество туристов приезжает ежегодно). Пляжи Сардинии объявлены национальным достоянием. За вывоз песка с пляжа можно схлопотать огромный штраф и даже попасть в тюрьму. 25% всех пляжей Италии находятся именно здесь.

В интернете масса информации о достопримечательностях, дорогах, кемпингах и отелях. Двух недель катастрофически мало. Я разделил поездку на две части — труднодоступные пляжи с красивыми бухтами, и культурная навигация с достопримечательностями в городах. Паром причалил в Ольбии, в окрестностях которой и было решено провести первую часть путешествия. Вероятно, машины с русскими номерами уже бывали на Сардинии, но информации об этом в интернете я не нашёл. Сначала тут высадились финикийцы, потом правили римляне, а теперь вот я, считая себя русским Колумбом, приехал открывать остров для соотечественников.

Один из многочисленных уютных городков в горах

Ольбия — северный город Сардинии. Он является самостоятельным курортом и расположен в достаточно удобном месте — горы защищают его от холодных северных ветров. «Ольбия» в переводе с древнегреческого означает «счастливый». Уверен, что все курортные города достойны такого названия. Северная часть Сардинии имеет более пологие пляжи, широкие дороги без горных серпантинов и утопает в зелени. Правда, зелень бывает ядовитой. Например, сок ферулы, или эрбы сардоники, вызывает сильнейший спазм лицевых мышц. И, как бы иронично это ни звучало, может показаться, что человек умирает от смеха — именно отсюда и пошло выражение «сардонический смех».

Отъехав буквально десять километров от парома, с помощью навигации я нашёл широкий длинный пляж с выездом к морю. Газовая горелка, классический завтрак, крепкий кофе… Если вы хотите экономно провести отпуск в Европе — газовая горелка и визиты в супермаркет могут сильно повлиять на уменьшение бюджета. Порция кофе в Италии обходится в 1,5–2 евро, столько же стоит в магазине целая пачка вкуснейшего молотого кофе, которого хватит на весь отпуск. Так что смелее осваивайте супермаркеты и приготовление пищи на свежем воздухе.

Море на Сардинии прекрасно, а это значит, что в морских деликатесах и свежей рыбе тут не откажут никому. Представьте, каких-то триста лет назад местные жили в основном в горах, в середине острова, и совсем не занимались рыбным промыслом — прятались от набегов варваров и пиратов. Но сегодня несколько тысяч лодок выходят каждое утро в море. Заурчат моторами маленькие грузовички, и через каких-то тридцать минут в местных ресторанчиках будет огромное разнообразие рыбы, кальмаров, осьминогов и мидий. Кстати, выбрать нужное кафе на улице в незнакомом месте очень просто — в нём всегда многолюдно и все едят.

Дороги на Сардинии бесплатные. Через весь остров проходит скоростная магистраль от Ольбии до Кальяри — официальной столицы региона. Шоссе скоростное, и эти 300 км можно проехать за 4 часа, сменив пологий ландшафт Ольбии на гористую местность южной части острова. Заправки встречаются часто, цена дизеля около 1,5 евро (на материке — 1,4 евро). Два дня я проездил по центру острова, пересекая оливковые сады, виноградники и засеянные поля. Каждый клочок земли здесь обработан. Почти на каждом труднодоступном пляже (обычно это сильный уклон с каменной осыпью) встречаются местные представители полноприводного движения. Здесь правят бал «Дефендеры». Новых машин практически нет, но и 10-, 20-летние экземпляры выглядят очень достойно (климат способствует). Все без исключения владельцы внедорожной техники подходили ко мне с вопросами, кто я и откуда, угощали домашним вином и сыром. За время пребывания на острове я проехал около 1 500 км, но это связано с вылазками. Если планировать маршрут с переездами от пляжа к пляжу, можно уложиться и в половину этого пробега.

Сардинию называют островом 100 цветов и 100 запахов

Несколько слов о кемпингах. Как правило, это большая территория у воды. Каждый кемпинг имеет свой собственный выход к морю. Вы паркуете машину, ставите палатку, оплачиваете своё пребывание и получаете доступ к электричеству, душу с горячей водой, туалетам, кухонным плитам и общим холодильникам. За небольшие деньги можно постирать вещи. Кемпинги расположены в тенистых рощах. Высокие кроны деревьев дарят прохладу, а запахи тимьяна, розмарина и можжевельника наполняют морской воздух сладкими ароматами. Постояльцы — семьи с детьми всех возрастов, пары на автокемперах, молодые ребята на раздолбанных «Булли», матёрые путешественники на подготовленных внедорожниках и просто бродяги с палатками. Нередко кемпинги оборудованы солнечными панелями и спутниковыми тарелками, везде есть Wi-Fi и небольшое кафе-магазин, где можно быстро перекусить и выпить капучино.

КАЛЬЯРИ

По приглашению Стефано, моего случайного знакомого, я провёл несколько дней в Кальяри — портовом городке на склоне холма. Среди прочего, Стефано рассказал мне о секрете эвтаназии на острове. Старым и немощным родственники здесь вызывают специально обученную женщину — аккабадору. Её ещё называют «хозяйкой смерти». И отправлять человека на тот свет или нет, решает именно она. Сейчас всё это перешло в разряд «все знают, но делают вид, что этого нет». В Кальяри проживает две аккабадоры, в Ольбии — одна, ещё одна в горах Фореста-Монтарбу. При этом средняя продолжительность жизни на Сардинии составляет 92 года. Местные жители никогда никуда не спешат, поэтому, наверное, и живут долго, спокойно относясь к «смерти по старости». А ещё Стефано предложил попробовать местный сыр «Касу Марцу». Этот деликатесный сорт производят только на Сардинии. В процессе долгой ферментации (если говорить начистоту — в период гниения) в сыр добавляют личинок сырной мухи, которые делают сыр более мягким и нежным. Этот сыр официально запрещён (и производство, и продажа), но это ещё один здешний пункт «все знают, но делают вид, что этого нет». Я отказался (о чём жалею), зато привёз домой несколько головок пармезана от местных фермеров. Ведь круче итальянского пармезана может быть только пармезан с острова Сардиния.

В заключение хочу сказать, что на Сардинию можно полететь самолетом, добраться в составе организованной туристической группы, выискивая время на отдых между бесконечными экскурсиями… А можно завести машину, заправить полный бак — и уже через несколько дней, улыбаясь, нырять в бирюзовые волны на прекрасных пляжах… Решайтесь!

Автор ищет единомышленников для автомобильных путешествий на Корсику, Тенерифе, Пальму-де-Майорку, Мальту, Крит и Кипр.

Текст и фотографии: Сергей Лысенко

Instagram: @ls78.ru