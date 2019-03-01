Красивый вид

Трэвис Берк — профессиональный фотограф и по совместительству страстный путешественник. Вместе со своей девушкой (у неё, к слову, есть свой инстаграм, не менее яркий и увлекательный) он путешествует по национальным паркам Америки и фотографирует их красоты — горы, ущелья, удалённые от туристических троп озёра, пляжи и прочие открыточные виды. В общем, если вам не чужды идеи активного отдыха с палаткой, то Трэвис и его аккаунт станут для вас источником вдохновения. К каждой картинке прилагается подробный рассказ о маршруте, полезные советы по фотографии, анонсы невероятных природных явлений («Не пропустите! Затмение!») и геотеги, по которым можно найти ещё больше информации.

Instagram: @travisburkephotography Страна: США Количество подписчиков: 834 000

Алекс Штроль — настоящий человек мира: француз, родился в Мадриде, живёт в США, работает для крупнейших туристических представительств и мировых изданий. Штроль — фотограф с заказами от Forbes и Vanity Fair, а ещё первый человек, возглавивший инстаграм-службу Канадского департамента туризма. География его путешествий обширна: от Западной Исландии до побережья Орегона. Штроль любит дикие места, длинную дорогу и гладкие автомагистрали, поэтому в его инстаграме нередки фото пустынных пляжей Португалии, куда он добирается на уже немолодом Defender.

Instagram: @alexstrohl Страна: Франция Количество подписчиков: 2 000 000

Финн Билз — один из самых первых фотографов, который стал использовать инстаграм. За это время у него накопилось полмиллиона фолловеров, наблюдающих за его путешествиями. Билз часто снимает для Land Rover, а потому много путешествует на машинах (нередко со своим американским коллегой Алексом Штролем). При этом он не забывает о красотах родного края и рассказывает о том, где и как найти самые красивые места и живописные дороги в Великобритании.

Instagram: @finn Страна: Великобритания Количество подписчиков: 586 000

Том Калер — фотограф из Шеффилда, специализирующийся на автопутешествиях. Он исколесил весь Озёрный край, Шотландию с её пейзажами, похожими на кадры из «Джеймса Бонда», валлийские пустоши и крупные британские города — всё это, конечно, открыточного вида. Однако этим Калер не ограничивается и заодно тестирует новые автомобили: в исландских льдах, на крутых швейцарских горных перевалах, на заброшенных треках в баварском лесу… О чём потом подробно отчитывается в инстаграме.

Instagram: @tomkahler Страна: Великобритания Количество подписчиков: 30 400