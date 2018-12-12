Представлена новая версия Porsche Macan: известны цены в России

Трехлитровый шестицилиндровый двигатель с турбиной twin-scroll в развале цилиндров получил не только оптимизированную систему турбонаддува, но и новые камеры сгорания с улучшенной системой впрыска. В итоге отдача двигателя увеличилась на 14 л.с. и 20 Нм крутящего момента – до 354 л.с. и 480 Нм.

Самая быстрая модификация Porsche Macan S (с пакетом Sport Chrono) способна ускориться до 100 км/ч за 5,1 с при максимальной скорости в 254 км/ч и расходе в 8,9 л топлива на 100 км.

Помимо более мощного мотора кроссовер снабдили и доработанной ходовой частью. Некоторые компоненты подвески, ранее стальные, теперь изготавливают из алюминия, стабилизаторы поперечной устойчивости — новые. Обещано, что теперь кроссовер будет управляться точнее, двигаться плавнее, а поворачиваемость его стала более нейтральной.

Наконец, Porsche Macan S оснастили доработанной тормозной системой с увеличенными на 10 мм (до 360 мм) тормозными дисками, новыми колодками и педалью из металлопластика. В список опционального оборудования для кроссовера вошли регулируемая пневмоподвеска с новыми амортизаторами, система активной регулировки жесткости и система распределения крутящего момента, а также новое рулевое колесо GT.

В ходе недавнего рестайлинга вседорожнику слегка доработали внешность, а в интерьере появилась новая мультимедийная система с голосовым управлением, 10,9-дюймовым монитором и набором сетевых сервисов.

Российские дилеры Porsche уже начали прием заказов на обновленный Macan S. Кроссовер оценен в минимальные 4 299 000 рублей – это на 570 000 рублей дороже версии с 245-сильным мотором и на 120 000 рублей больше, чем стоил Macan S до рестайлинга.