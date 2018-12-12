Новый Nissan Juke: первые подробности

Кроссовер, во многом спровоцировавший бум популярности компактных вседорожников, несмотря на свой почтенный возраст, по-прежнему остается востребованным. Тем не менее, Nissan намерена снабдить Jule новым оружием против конкурентов, в числе которых и премиальные модели.

Учитывая, что в списке антагонистов Nissan Juke теперь числятся не только массовые модели наподобие Renault Captur, но и представители премиум-сегмента, например, Audi Q2, японцы собираются сделать новый вседорожник максимально современным и ярким. Издание Auto Express сообщает, что Juke со сменой поколений в целом сохранит свой самобытный дизайн. При этом, как заявил креативный директор фирмы Широ Накамура, кроссовер будет выглядеть «еще менее массовым».

Главным нововведением по технической части станет новая платформа. Конструкция «тележки», на которой основана нынешняя генерация кроссовера, восходит к началу двухтысячных, поэтому Juke переведут на последнюю версию корпоративной архитектуры CMF-B. Одним из следствий станет, к примеру, некоторое увеличение габаритов: задние пассажиры Juke должны наконец-то получить побольше пространства для ног.

Интерьер обещают переделать полностью: по слухам, за основу возьмут салон нынешней Nissan Micra. Вседорожник должен получить последние разработки Nissan в области мультимедийных и коммуникативных технологий, а также новые, более качественные материалы отделки.

Новая платформа позволит и полностью сменить моторную гамму. По данным издания, на данный момент у Nissan заготовлены три кандидата – трехцилиндровый турбомотор объемом 1,0 л, 1,5-литровый дизель и турбированный 1,6-литровый агрегат. Развивать он будет хорошо знакомые по нынешней генерации 190 л.с., но обещано, что мотор будет совершенно новым. Кроме того, Nissan Juke с высокой степенью вероятности получит и гибридную установку: как уточняют в Nissan, иначе вседорожнику не вписаться в существующие экостандарты.

Дебют нового поколения популярного кроссовера должен состояться в первой половине следующего года.