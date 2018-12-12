Путешествующим на Amarok

Компания ARB подготовила новый топливный бак TAD103 на 130 литров. Он предназначен для Volkswagen Amarok и подходит как машинам с четырёхцилиндровым мотором, так и пикапам с V6. Емкость бака на 50 литров больше, чем у штатного.

Бак изготовлен из особо прочного полимерного материала и имеет толщину стенок до 8 мм. Он ударопрочен и надёжен, является ценным и важным аксессуаром в путешествиях по бездорожью. В комплекте с топливным баком TAD103 предусмотрены все необходимые крепёжные элементы, что делает его установку быстрой (1 час 45 минут) и бесхлопотной.

Новый бак поставляется со специально разработанной системой подачи топлива, совместимой с обоими двигателями. Бак удачно вписывается в свободное пространство под автомобилем и практически не влияет на клиренс.