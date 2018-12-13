В Россию приехал ультрароскошный Rolls-Royce Cullinan за 25 млн рублей

Пресс-служба британской марки cообщила о появлении в России первых живых экземпляров новейшего вседорожника Rolls-Royce. Предзаказы на суперкроссовер открылись уже давно Cullinan, да и в целом каждый автомобиль приезжает к будущему владельцу в индивидуальной конфигурации. Однако теперь официальные дилеры Rolls-Royce Motor Cars в Москве и Санкт–Петербурге получили «свободные» автомобили Cullinan, которые доступны для тест-драйвов.

Интересно, что российская премьера «Куллинана» состоялась еще 30 мая, и уже тогда британцам удалось собрать около 40 предзаказов на новый Rolls-Royce, после чего прием заявок даже пришлось приостановить до выяснения точной квоты для рынка РФ. Сколько автомобилей «Роллс-Ройсу» удалось реализовать к сегодняшнему дню, неизвестно. Зато известная цена — базовая стоимость Rolls-Royce Cullinan составляет почти 25 млн рублей, хотя понятие «базовый» по отношению к этому автомобилю очень условное. Стоимость реальных кроссоверов с учетом индивидуальных опций может легко перевалить и за 30 млн.

Отметим, что Cullinan построен на той же платформе, что и Rolls-Royce Phantom. Автомобиль оснащается двигателем V12 битурбо объемом 6,75 литра, который выдает 563 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Задний ряд кресел в Cullinan представлен в двух вариантах компоновки — «обычной» трехместной Lounge Seat и особо роскошной двухместной Individual Seat с двумя раздельными креслами, между которыми расположилась консоль с минибаром и холодильником.

Отдельного внимания заслуживает опция под названием Cullinan Viewing Suite — речь идет о двух дополнительных кожаных креслах и коктейльном столике, которые по нажатию кнопки выдвигаются из багажника, создавая «роскошную смотровую площадку».

К услугам водителя — цифровая приборка и — впервые в истории Rolls-Royce — сенсорный дисплей на центральной консоли. Автомобиль получит массу электроники и современных бортовых систем, которые сделают его «самым технологически продвинутым представителем сегмента» (так говорят в Rolls-Royce). По умолчанию Cullinan оснащается системой ночного видения, камерами кругового обзора, системой предупреждения столкновений, Wi-Fi точкой доступа, пятью портами USB и многим другим.

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