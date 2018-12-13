Volkswagen пересмотрел оснащение российского Teramont

У кроссовера появилось новое базовое и опциональное оборудование

Компания Volkswagen пересмотрела перечень базового и опционального оборудования кроссовера Teramont для российского рынка. Отныне в стандартное оснащение модели входят адаптивный круиз-контроль и многофункциональное рулевое с отделкой кожей и подогревом. В палитре доступных вариантов окраски кузова появилось два новых цвета: синий Pacific и коричневый Hunting.

Опционально для Volkswagen Teramont 2019 модельного года стали доступны раздельные сиденья второго ряда с регулировкой в продольном направлении, изменяемым положением спинки и подлокотников. В сочетании с комплектацией Exclusive креслам полагается подогрев. При этом уже в начальной версии Teramont оборудован тремя рядами сидений, интерфейсом App-Connect, светодиодными фарами, трехзонным климат-контролем и мультимедийной системой Composition Media с цветным восьмидюймовым дисплеем с датчиком приближения.

Кроме того, Volkswagen представил опциональный пакет «Техника», в состав которого вошла камера заднего вида, наружные зеркала с электрорегулировками, подогревом и функцией памяти, а также система кругового обзора Area View. Она выводит на центральный дисплей до 12 возможных изображений пространства вокруг автомобиля в реальном времени.

Teramont — самый большой кроссовер в линейке Volkswagen — оснащается турбомотором 2.0 TSI (220 сил и 350 Нм момента), а также 3.6 VR6 мощностью 280 сил и 360 Нм момента. Агрегаты сочетаются с восьмидиапазонным «автоматом» и полным приводом 4Motion. Цена базовой версии — 2 949 000 рублей.

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