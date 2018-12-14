В Петербурге стартовали продажи новой модели Renault Logan Stepway

Группа «Петровский Автоцентр» открыла в Санкт-Петербурге продажи автомобилей Renault Logan Stepway — новой модели французского концерна в России. Модель предлагается в двух комплектациях Life и Drive, ее минимальная стоимость составляет 662 990 рублей.

В зависимости от комплектации автомобиль оснащается двигателем объемом 1.6 л (82 л.с., 102 л.с. 113 л.с.), механической или автоматической коробкой передач. Также в скором времени будет доступна комплектация City, где впервые в линейке Logan будет использована автоматическая бесступенчатая трансмиссия CVT X-Tronic.

Кросс-седан Logan Stepway получил внедорожный дизайн с более высоким дорожным просветом по сравнению с седаном Logan (195 мм), С-образными фарами, дневными ходовыми огнями со светодиодами и накладками на противотуманные фары.

Также добавлены два новых цвета кузова:

— более насыщенный красный и коричневый. Всего модель представлена в 7 цветовых гаммах. — Новая модель усиливает позиционирование Renault в сегменте компактных городских

кроссоверов, — говорит генеральный директор группы «Петровский Автоцентр» Антон Солдунов. — Logan Stepway можно рассматривать как ответ на выход модели Lada Vesta Cross, с которой он и

будет конкурировать. На примере Renault Sandero видно, что серия Stepway заметно популярнее

базовой версии — в наших салонах на нее приходится около 80% продаж модели. С учетом этого

фактора и спроса, который уже формируется на Logan Stepway, мы прогнозируем рост реализации

автомобилей линейки Logan в Петербурге минимум на треть.

Модель Logan Stepway оснащена последним поколением мультимедийной системы Renault, которая поддерживает сервисы Android Auto и Apple Car Play. В интерьере салона по сравнению с Logan изменился дизайн рулевого колеса и обновилась задняя центральная консоль — были увеличены диаметр и глубина держателя бутылок, добавлена 12V розетка для пассажиров на

задних сиденьях.

В новом автомобиле появилась функция кратковременного включения поворотников, а на приборную панель интегрирован индикатор отображения температуры двигателя. Добавилась возможность механического открытия лючка бензобака из салона машины.

Renault Logan производится в России с 2005 года. С 2014 года на рынке страны доступно второе поколение модели. Выпуск Renault Logan Stepway налажен в Тольятти на заводе АВТОВАЗ.

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