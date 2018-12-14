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Новости   14 декабря 2018   

В Datsun намекнули, каким будет их кроссовер для России

Новинка для России стран Таможенного союза будет напоминать индийский Datsun Cross, который марка представила прошлой зимой

Минувшим летом японская марка представила автомобиль для рыбаков на основе хэтчбека Datsun mi-DO. Однако представленный концепт не является прообразом третьей модели: «Мы сразу говорили, что это не прообраз третьей модели. Но объем информации и некий опыт, который мы получили при работе над этим проектом, будет использован при работе над кроссовером», — рассказал «Авторевю» Андрей Акифьев, управляющий директор российского подразделения «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС».

В январе этого года Datsun провел опрос на страницах своих социальных сетей, чтобы выяснить любимое хобби фанатов марки. По результатам опроса поклонников путешествий и рыбалки оказалось большинство. Для них марка Datsun решила создать уникальную версию на базе хэтчбека Datsun mi-DO. Это экспериментальный проект или, иначе говоря, концепт.

Что касается собственно кроссовера, то Акифьев не раскрыл конкретных сроков появления третьей модели брэнда: «Всё просто: российский рынок упал, объемы продаж пересмотрены — и сам проект потребовал пересчета бюджета. Но активная работа ведется. В течение года мы покажем некий прообраз этого автомобиля и раскроем первую информацию. Кстати, можно посмотреть на аналогичный Datsun для Индии (на фото) и получить представление, как будет выглядеть наша машина».

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