Brabus выпустил «СуперГелендваген» с клиренсом 60 см

Тюнинг-ателье представило собственный проект внедорожника с экстремально увеличенной проходимостью. Правда, построен он на базе Mercedes-AMG G 63 предыдущей генерации, зато получил впечатляющий дорожный просвет, весьма мощный мотор и другие радикальные отличия.
У «Гелендвагена» прошлого поколения было сразу две особо экстремальных версии. Именовались они 4×4² и 6х6, а отличались друг от друга в первую очередь количеством колес – четыре и шесть. Новый проект ателье Brabus тоже получил в названии символы 4×4², и не зря: портальные мосты для внедорожника тюнеры позаимствовали у заводской версии «Гелендвагена».
Вкупе с альтернативными амортизаторами с возможностью регулировки жесткости и высоты прямо из-за руля (причем по отдельности на каждой оси) это обеспечило внедорожнику Brabus 700 4×4² Final Edition почти рекордный дорожный просвет в 600 мм.
Цифра 700 в названии проекта тоже появилась не зря. Она символизирует мощность силового агрегата: именно 700 л.с. (и 960 Нм крутящего момента) развивает пожилой, но вдумчиво доработанный 5,5-литровый V8 за счет новой системы турбонаддува, иного выпуска и некоторых других изменений. В итоге внедорожник может набрать 100 км/ч всего за 5 секунд, а его максимальная скорость ограничена отметкой в 210 км/ч. Кроме того, Brabus 700 4×4² снабжен возможностью выбора из четырех режимов работы бортовой электроники: Comfort, Sport, Off-road и Individual.
Не обошлось и без косметических доработок. Внедорожнику соорудили новый бодикит с новой решеткой радиатора, расширителями колесных арок, передним спойлером над лобовым стеклом с имплантированной «люстрой» и защитой днища, а также заново отделали интерьер. Утверждается, что заказчик сможет выбирать из множества вариантов сочетания кожи разных цветов, карбона и дерева.
Правда, заказчиков этих будет весьма ограниченное число. Ателье планирует собрать всего 10 экземпляров экстремального «Гелендвагена» и продать каждый по цене как минимум 209 000 евро (чуть менее 16 млн рублей).
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