Brabus выпустил «СуперГелендваген» с клиренсом 60 см

Вкупе с альтернативными амортизаторами с возможностью регулировки жесткости и высоты прямо из-за руля (причем по отдельности на каждой оси) это обеспечило внедорожнику Brabus 700 4×4² Final Edition почти рекордный дорожный просвет в 600 мм.

Цифра 700 в названии проекта тоже появилась не зря. Она символизирует мощность силового агрегата: именно 700 л.с. (и 960 Нм крутящего момента) развивает пожилой, но вдумчиво доработанный 5,5-литровый V8 за счет новой системы турбонаддува, иного выпуска и некоторых других изменений. В итоге внедорожник может набрать 100 км/ч всего за 5 секунд, а его максимальная скорость ограничена отметкой в 210 км/ч. Кроме того, Brabus 700 4×4² снабжен возможностью выбора из четырех режимов работы бортовой электроники: Comfort, Sport, Off-road и Individual.