Оптика для требовательных

Австралийская компания Light Force более 35 лет выпускает 12- и 24-вольтовую оптику для внедорожников и дальнобойные фары-искатели. Продукция проверена годами, а производитель зарекомендовал себя как один из лидеров на рынке профессионального света.

Среди отличительных черт оптики Light Force легкий и прочный корпус из поликарбоната, высокая выходная мощность галогенных или ксеноновых ламп, возможность корректировки цвета и характера светового потока с помощью специальных акриловых световых фильтров. При производстве фар используются высокотехнологичные комплектующие:

— Легкие и прочные композиционные материалы

— Влагостойкие фильтры Gore-tex

— Оригинальный параболический рефлектор

Это обуславливает отличные эксплуатационные свойства, малый вес, исключительную прочность, виброударостойкость и надежность конструкции

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