Большой Volkswagen Teramont превращается в кросс-купе: первое фото

Первые фотографии «купеобразного» VW Atlas (в России эта модель известна под именем VW Teramont) опубликованы в китайской прессе: очевидно, именно на рынок Китая немцы делают основную ставку. По предварительным данным, серийный Atlas Cross Sport в целом сохранит габариты стандартного «Атласа», но по понятным причинам станет чуть ниже и короче. Кроме того, он лишится заднего ряда сидений.

А вот дизайн экстерьера при переходе от концепта к серийной модели оказался значительно упрощен. Новинке оставили динамичный силуэт с ниспадающей линией крыши, но оформление передней части заметно приблизили к «лицу» стандартного «Атласа». На корме кросс-купе при этом появились обычные фонари вместо сплошной светодиодной линии.

Не слышно пока и о гибридной силовой установке: по предварительным данным, вместо 3,6-литрового V6 в паре с двумя электромоторами серийный Atlas Cross Sport получит привычные по «Терамонту» моторы. Таким образом, комплектовать кросс-купе будут либо двухлитровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом (в российской спецификации он развивает 220 л.с.), либо 280-сильным мотором VR6. Работать им предстоит вместе с 7-ступенчатым роботом и опциональной системой полного привода.

Предполагается, что производство VW Atlas Cross Sport стартует в следующем году. Стандартный VW Teramont продается в нашей стране по цене от 2 949 000 рублей.