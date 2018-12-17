Первые фотографии необычного пикапа на базе «Нивы»

На территории завода «ВИС-Авто» фотошпионам удалось обнаружить весьма необычный экземпляр внедорожника Апал «Сталкер»
«Сталкер» — это внедорожник, разработанный компанией «Апал». А поскольку «Апал» является одним из крупнейших российских производителей пластмасс, машина построена по интересной схеме: на пространственном каркасе из тонкостенных труб крепятся панели, изготовленные из ударопрочного пластика.
Появление свежих снимков «Сталкера» вовсе не означает, что «ВИС-Авто» готовится начать выпуск модели. Точные сроки появления внедорожника по-прежнему неизвестны. Как сообщает RCI News, «решение по производству “Сталкера” зависит от ситуации на российском рынке». На данный момент решается проблема окраски пластиковых деталей кузова.
Что касается пикапа, то это — единичный экземпляр, собранный по прихоти неизвестного заказчика. То есть серийный выпуск такой версии точно не планируется. В серию же (если проект доживёт до этой стадии) должна пойти первоначальная трехдверная версия «Сталкера» на обычных колесах от Lada 4×4 («Нива»).
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