Первые фотографии необычного пикапа на базе «Нивы»

«Сталкер» — это внедорожник, разработанный компанией «Апал». А поскольку «Апал» является одним из крупнейших российских производителей пластмасс, машина построена по интересной схеме: на пространственном каркасе из тонкостенных труб крепятся панели, изготовленные из ударопрочного пластика.

Весной 2017 года Росстандарт выдал свежее одобрение на выпуск партии из 150 «Сталкеров». Судя по официальным документам, агрегаты взяты от актуальной версии Lada 4×4, а местом сборки заявлена компания «ВИС-Авто».

Весной 2017 года Росстандарт выдал свежее одобрение на выпуск партии из 150 «Сталкеров». Судя по официальным документам, агрегаты взяты от актуальной версии Lada 4×4, а местом сборки заявлена компания «ВИС-Авто».

Появление свежих снимков «Сталкера» вовсе не означает, что «ВИС-Авто» готовится начать выпуск модели. Точные сроки появления внедорожника по-прежнему неизвестны. Как сообщает RCI News, «решение по производству “Сталкера” зависит от ситуации на российском рынке». На данный момент решается проблема окраски пластиковых деталей кузова.

Что касается пикапа, то это — единичный экземпляр, собранный по прихоти неизвестного заказчика. То есть серийный выпуск такой версии точно не планируется. В серию же (если проект доживёт до этой стадии) должна пойти первоначальная трехдверная версия «Сталкера» на обычных колесах от Lada 4×4 («Нива»).

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