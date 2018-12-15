В России представили два новых кроссовера Dongfeng

Компактная модель под названием AX4 (длина — 4195 мм, колесная база — 2580 мм) – попытка привлечь на сторону китайской марки молодых покупателей. Вседорожник отличается своеобразным дизайном и весьма современной архитектурой салона. Получил он и привлекательные для потенциальной аудитории опции – например, атмосферную подсветку интерьера и продвинутую аудиосистему 3D Sound by Arkamus.

Кроме того, вседорожник может быть оснащен камерой заднего вида, системой превентивного торможения, бесключевым доступом и запуском двигателя кнопкой, шестью подушками безопасности и тому подобное.

У Dongfeng AX4 в России атмосферный мотор объемом 1,6 л, развивающий 117 л.с. и 153 Нм крутящего момента. Агрегатироваться он может с пятиступенчатой «механикой» либо с шестидиапазонным «роботом» Getrag. Уже сертифицирован для кроссовера и еще один двигатель – 133-сильный турбомотор объемом 1,4 л, но пока китайцы продавать такой вседорожник в России не планируют.

Вторая новинка от Dongfeng заметно крупнее: вседорожник 580 вытянулся в длину сразу на 4 680 мм, а его 2 780-миллиметровую колесную базу производитель называет «сверхдлинной». Благодаря ей в интерьере кроссовера удалось разместить сразу три ряда посадочных мест, причем два последних могут складываться в ровный пол. Этому кроссоверу уже на старте продаж предложат два двигателя. Атмосферник объемом 1,8 л развивает 132 л.с., а полуторалитровый турбированный агрегат – 145 л.с. Совместить их можно будет с одной из двух механических КПП – 5- или 6-ступенчатой либо с вариатором. Стоит отметить, что система полного привода не входит в комплектацию ни одной из новинок Dongfeng.

Зато Dongfeng 580 можно будет оснастить камерами кругового обзора, навигационной системой, панорамной крышей, сиденьями с электроприводом, мультимедийной системой с 9-дюймовым экраном и тому подобное.

Детали ценовой политики и подробности комплектаций в России производитель обещает объявить ближе к старту продаж.