Идеальный УАЗ «Хантер» с турбиной и автоматом

Компания Ultimate Fahed решила наладить продажи и обслуживание внедорожников УАЗ на территории Ливана
Чтобы создать машину, которая бы устраивала местных потребителей, ливанский дистрибьютор обратился не на Ульяновский автозавод, а в компанию ТД УАЗ МОТОРС, которая уже давно оснащает уазовскую технику наддувными моторами и автоматическими трансмиссиями.
Кстати, по мнению владельца компании, основными покупателями «Хантера» должны стать ливанские женщины, так как стиль «милитари» сейчас очень востребован. Поэтому внедорожник оснастили автоматической коробкой передач, турбоверсией мотора ЗМЗ-409 и кондиционером.
Как сообщает «Уазбука», в дальнейшем такие переделки ливанский продавец планирует выполнять сам, поэтому представители Ultimate Fahed посетили производственные мощности российской компании, где прошли необходимое обучение. О стоимости «идеального «Хантера» не сообщается.
Подпишись на канал 4×4 CLUB в Яндекс.Дзен
Отправить ответ