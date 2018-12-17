Идеальный УАЗ «Хантер» с турбиной и автоматом

Чтобы создать машину, которая бы устраивала местных потребителей, ливанский дистрибьютор обратился не на Ульяновский автозавод, а в компанию ТД УАЗ МОТОРС, которая уже давно оснащает уазовскую технику наддувными моторами и автоматическими трансмиссиями.

Сама Ливанская Республика считается небольшим рынком — здесь ежегодно продается не более 50 тысяч новых автомобилей. При этом марка УАЗ покинула этот рынок больше четверти века назад — в 1992 году.

Кстати, по мнению владельца компании, основными покупателями «Хантера» должны стать ливанские женщины, так как стиль «милитари» сейчас очень востребован. Поэтому внедорожник оснастили автоматической коробкой передач, турбоверсией мотора ЗМЗ-409 и кондиционером.