INFINITI показала электрический кроссовер и новую платформу EV

INFINITI представит свой первый полностью электрический кроссовер и новый язык проектирования форм для электрификации, наполненный японской ДНК в январе, на Североамериканском международном автосалоне (NAIAS) в Детройте. Как и 30 лет назад, когда бренд INFINITI дебютировал на NAIAS.

Появление электрифицированных платформ предвещает новый подход к тому, как выглядят кроссоверы и седаны, как внутри, так и снаружи. С новыми пропорциями экстерьера электрификация также дарит дополнительное внутреннее пространство, позволяя создавать просторные и уютные интерьеры, богатые дружелюбными и вспомогательными технологиями.

В январе 2018 года компания объявила, что будет электрифицировать свой модельный ряд с 2021 года, используя только гибридные силовые агрегаты и электромобили.

«Тридцать лет назад, будучи 24-летним дизайнером, я лично увидел рождение компании и горжусь тем, что участвовал в создании легендарных роскошных автомобилей», — сказал Альфонсо Альбайса, Старший вице-президент по глобальному дизайну Nissan Motor Co. «Теперь, 30 лет спустя, Q Inspiration демонстрирует, как новые пропорции, вызванные новой электрифицированной силой INFINITI, вдохновили нас на новое направление, новый визуальный язык. Наряду с нашим концептом Prototype 10 Pebble Beach оба проекта воплощают глубокую простоту, наполненную технологиями внутри, и новое изящество, вдохновленное нашей уникальной культурой и, конечно, нашими корнями в Японии».

Q Inspiration, представленный на выставке NAIAS 2018 года, и Prototype 10, представленный на конкурсе элегантности Pebble Beach 2018 года, сочетают в себе все элементы футуристического языка дизайна. В январе 2019 года на NAIAS все элементы соберутся вместе, чтобы дать самое ясное представление о будущем компании в эпоху электрифицированного дизайна.

«Концептуальный автомобиль, который мы покажем в Детройте, является началом новой эры для INFINITI и иллюстрацией того, куда движется бренд. Электрификация и другие новые технологии дали нам возможность развить нашу философию дизайна», — отметил Карим Хабиб, Исполнительный директор по дизайну компании.

«Индустрия находится в технологическом переломном моменте», — сказал Роланд Крюгер, Председатель и президент INFINITI Motor Co. «Таким образом, мы, как бренд, демонстрирующий роскошь, имеет ясное понимание того, как представить полный модельный ряд великолепно спроектированных электромобилей для клиентов по всему миру. Мы сосредоточимся на разработке полного спектра гибридов и электромобилей».

Компания недавно сообщила о рекордных ноябрьских продажах за 29-летнюю историю бренда.

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