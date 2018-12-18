Гоночный капотник «МАЗ» готов ехать на «Шелковый путь» и «Дакар»

Команда «МАЗ-СПОРТавто» представит новинку 20 декабря на официальной презентации. Капотный спорткар открывает новый класс грузовиков МАЗ для ралли-рейдов. Смещение кабины и силового агрегата к центру автомобиля позволило снизить нагрузки на экипаж. При такой компоновке гонщики испытывают меньшие перегрузки, что позволит им эффективнее беречь свои силы во время изнурительных заездов. Внешне автомобиль не похож на спортивные грузовики, собранные командой ранее.

«Время, конечно, покажет, но нам кажется, что это один из лучших и уж точно самых красивых спортивных грузовиков на планете. Мы старались, чтобы он не только был маневренным, но и привлекал к себе внимание и тем самым продвигал бренд МАЗ в мире», – признался руководитель команды. «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович.

Капотный МАЗ спроектирован и собран внутри Минского автозавода. Практически всё изготовлено на головном предприятии и заводах холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», так что в грузовике много белорусского. Но также использованы и импортные комплектующие – от лучших мировых производителей. Внешний вид спорткара и его технические характеристики мы раскроем 20 декабря.

В ближайшем ралли «ДАКАР-2019» капотный грузовик участвовать не будет. Пока его планируют обкатать на менее серьезных гонках, и если все пойдет хорошо –отправить на крупные ралли-рейды.

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