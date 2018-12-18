Презентация RZR CAMP ‘2019

Уважаемые участники гоночной серии RZR CAMP и все любители квадротехники и активного отдыха!

Сезон гонок 2019 уже на горизонте! И у нас есть хорошая новость для вас, Господа!

6 декабря в Санкт-Петербурге в офисе организатора – компании Brandt, прошла встреча, где все заинтересованные лица высказали свои пожелания, видение и предложения.

На встречу были приглашены постоянные участники гонок – представители классов ATV и SIDE-BY-SIDE, главный судья, организаторы гонок на местах – региональные дилерские центры, а также представители печатных СМИ и тематических форумов.

В ходе оживленной дискуссии обсуждали все нюансы мероприятия – и в отношении участников, и в отношении зрителей. Все гости были искренне заинтересованы и вовлечены в беседу, вносили конструктивные предложения по тому, чтобы сделать гонку более интересной и зрелищной для зрителей, а также максимально безопасной и комфортной для участников.

Предварительно были приняты решения, которые дополнительно будут обсуждаться и прорабатываться организаторами. Ниже представлены некоторые из них:

старт будет в несколько линий согласно квалификации в зависимости от количества участников, которые помещаются в одну линию,

старт будет с заведенными двигателями для SSV

старт будет с заведенными двигателями для ATV, сидя на технике (для профи)

для класса новичков ATV на старте остается забег

если участник приходит первым, то в следующий заезд встает по результатам предыдущего заезда

В следующем году формат биатлон остается как для ATV, так и для SSV.

Также продолжаем развивать Mud Racig как один из самых зрелищных и интересных классов.

Компания Brandt благодарит всех участников встречи за участие, вовлеченность и конструктивные предложения! Новшества гоночной серии 2019 года будут отражены в новом регламенте.

Следите за нашими новостями и предвкушайте новый сезон гонок!