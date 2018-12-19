Jaguar Land Rover представляет технологию автоматического открывания дверей

Компания Jaguar Land Rover разработала уникальную технологию, благодаря которой дверь автомобиля открывается автоматически при приближении владельца или с помощью жестов. Прототип технологии, которая сейчас проходит испытания на Range Rover Sport, использует датчики движения и существующие технологии бесключевого доступа, чтобы зафиксировать приближение водителя к автомобилю и автоматически открыть дверь. Технология в первую очередь нацелена на помощь людям с ограниченными возможностями, для которых автомобиль является основным средством передвижения. Кроме того, технология может облегчить жизнь тем владельцам, которые переносят детские кресла или громоздкие предметы. Теперь не нужно освобождать руку, чтобы потянуть за дверную ручку.

При посадке водитель и пассажиры могут закрыть дверь одним нажатием кнопки, расположенной над головой – без необходимости тянуться к открытой двери. Встроенное в мультимедийную систему программное обеспечение отображает статус каждой двери и поддерживает управление непосредственно из салона. Датчики в водительской двери отслеживают фонарные столбы и другие объекты, чтобы при автоматическом открытии дверная панель не повредилась о препятствия. Система также может быть запрограммирована на автоматическое закрытие двери и активацию замка, когда владелец отходит от автомобиля. Исследователи-инженеры Jaguar Land Rover приступили к разработке системы за полгода до начала испытаний на Range Rover Sport. Помимо основной цели, заключающейся в помощи людям с ограниченными возможностями.

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