Вездеход «Бурлак» с колесной формулой 4х4 появится в 2019 году

Компания «Вездеходы Макарова» разрабатывает новую модель арктического снегоболотохода «Бурлак» с колесной формулой 4х4. Новый вездеход будет иметь ряд существенных отличий от своего шестиколесного варианта.

«Бурлак» версии 4х4 ориентирован на перевозку малых групп людей и небольшого объема груза общей массой около 1 тонны. Он подойдет для охотников, рыболовов и любителей активного отдыха. «Бурлак» 4х4 будет меньше, легче и дешевле своей 6-колесной версии, но при этом сохранит свою максимальную проходимость по любой местности. Благодаря меньшей длине новый вариант вездехода будет более маневренным.

Основными конструктивными особенностями «Бурлака» 4х4 станут наличие одной колесной базы длиной 4025 мм, одной (центральной) раздаточной коробки, полного подключаемого привода, а также тормозов на передней оси.

«Бурлак» 4х4 планируется выпустить в одной комплектации — экспедиционной, с 8-ю пассажирскими местами. В интерьере вездехода сохранится кухонный узел, спальные места будут размещены только сзади.

Специалисты компании «Вездеходы Макарова» завершают разработку конструкторской документации, в цехе идет подготовка к сборке экспериментального образца. Презентацию концепта и испытания «Бурлака» 4х4 планируется провести в первом квартале 2019 года.

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