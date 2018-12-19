Юбилейная «Джимхана» Кена Блока: пять дрифт-каров на пяти локациях

Кен Блок и парни из The Hoonigans представили десятый эпизод дрифт-серии
В 19-минутном ролике можно увидеть внешне похожий на классический Ford Mustang полноприводный Hoonicorn, Focus RS RX для ралли-кросса, Fiesta WRC, гоночный Ford Escort RS, а также новый автомобиль — 927-сильный Hoonitruck. Помимо самого Блока, в съемках Gymkhana 10 принял участие известный мотофристайлер Трэвис Пастрана, молодой гонщик Оливер Сольберг, а также бывший механик Gas Monkey Garage Аарон Кауфман.
В юбилейной «Джимхане» Блок дрифтит по замершей реке Лулеэльвен в Швеции, улицам Детройта, мексиканского Гуанахуато, Лос-Анджелеса и города Шамрок, штат Техас, который находится на пересечении легендарного шоссе Route 66 (ныне Interstate 40) и Route 83.
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