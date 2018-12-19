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Новости   19 декабря 2018   

Юбилейная «Джимхана» Кена Блока: пять дрифт-каров на пяти локациях

Кен Блок и парни из The Hoonigans представили десятый эпизод дрифт-серии

Кен Блок и парни из The Hoonigans представили юбилейную, десятую «Джимхана». На этот раз авторы не стали ограничиваться одним автомобилем и одной локацией, а взяли сразу пять дрифт-каров.

В 19-минутном ролике можно увидеть внешне похожий на классический Ford Mustang полноприводный Hoonicorn, Focus RS RX для ралли-кросса, Fiesta WRC, гоночный Ford Escort RS, а также новый автомобиль — 927-сильный Hoonitruck. Помимо самого Блока, в съемках Gymkhana 10 принял участие известный мотофристайлер Трэвис Пастрана, молодой гонщик Оливер Сольберг, а также бывший механик Gas Monkey Garage Аарон Кауфман.

 

 

В юбилейной «Джимхане» Блок дрифтит по замершей реке Лулеэльвен в Швеции, улицам Детройта, мексиканского Гуанахуато, Лос-Анджелеса и города Шамрок, штат Техас, который находится на пересечении легендарного шоссе Route 66 (ныне Interstate 40) и Route 83.

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