Land Rover раскрыл дату дебюта нового Defender

Мировая премьера Land Rover Defender состоится в 2019 году. По крайне мере, на это намекает свежая фотография, которая появилась в Facebook британской марки. На снимке изображен закамуфлированный автомобиль, а ниже подпись: «Do not unwrap until 2019» (Не открывать до 2019 года). Премьеру, скорее всего, приурочат к 70-летнему юбилею марки.
Ожидается, что новый «Дефендер» получит полностью алюминиевую структуру кузова, а его конструкция будет схожа и с Discovery, и с Range Rover. Внедорожник предложат в стандартном и длиннобазном исполнении, на базе последнего, по неофициальной информации, могут построить пикап. Моторная линейка, как предполагается, будет представлена дизельными и бензиновыми агрегатами. Не исключено, что это будут двухлитровая «турбочетверка» и, возможно, компрессорный V6.
Помимо прочего, возрожденный «Дефендер» получит все современные «навороты». Например, на автомобиль планируется установка системы, которая облегчает преодоление водных преград. Она состоит из датчиков-гидролокаторов, способных измерять глубину водной преграды. Также Defender сможет увеличивать при необходимости дорожный просвет и закрывать на время все вентиляционные отверстия в двигателе. Более того во время преодоления брода сам делать волну перед собой! Кроме того, ожидается появление системы дистанционного управления, которую уже давно разрабатывают британские инженеры.
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