Land Rover раскрыл дату дебюта нового Defender

Мировая премьера Land Rover Defender состоится в 2019 году. По крайне мере, на это намекает свежая фотография, которая появилась в Facebook британской марки. На снимке изображен закамуфлированный автомобиль, а ниже подпись: «Do not unwrap until 2019» (Не открывать до 2019 года). Премьеру, скорее всего, приурочат к 70-летнему юбилею марки.

Ожидается, что новый «Дефендер» получит полностью алюминиевую структуру кузова, а его конструкция будет схожа и с Discovery, и с Range Rover. Внедорожник предложат в стандартном и длиннобазном исполнении, на базе последнего, по неофициальной информации, могут построить пикап. Моторная линейка, как предполагается, будет представлена дизельными и бензиновыми агрегатами. Не исключено, что это будут двухлитровая «турбочетверка» и, возможно, компрессорный V6.