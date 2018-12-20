GM-АвтоВАЗ готовит рестайлинг Chevrolet Niva

Проект новой «Нивы», похоже, окончательно похоронили, поэтому остается поддерживать на плаву существующую модель Chevrolet Niva. По последним данным, ультрабюджетный внедорожник через некоторое время переживет обновление, чтобы продержаться на плаву еще несколько лет.

Совместное предприятие GM-АвтоВАЗ собирается выпустить на рынок обновленную Chevrolet Niva, главным изменением в которой станет дизайн. Об этом сообщает «АвтоРевю» со ссылкой на президента СП Ромуальда Рытвински. Внешность нынешней «Шнивы» решено переработать, чтобы в обозримом будущем удержать стабильный спрос на отечественный внедорожник на нынешнем уровне. Предварительно, Niva в ее текущем виде с небольшими доработками будет выпускаться еще, как минимум, 2 года.

Интересно, что никаких технический изменений в конструкцию автомобиля вносить в будущем не планируется. Топ-менеджер уточняет, что у GM-АвтоВАЗ не хватит ресурсов для обновления внешности и конструктива, поэтому решено остановиться только на дизайне. насколько глубоко преобразится экстерьер Niva, пока неизвестно.

Что касается существующей Chevrolet Niva, то производитель намерен несколько обогатить базовую комплектацию – в ней появятся отсутствующие сейчас водительская подушка безопасности и ABS. Кроме того, на Chevrolet Niva начнут устанавливать обязательную сейчас «тревожную кнопку» Эра-Глонасс, а также улучшат шумоизоляцию.

Между тем, на ветерана российского рынка все еще находится немало покупателей. По итогам одиннадцати месяцев 2018 года Chevrolet Niva даже вошла в Топ-20 самых популярных автомобилей России – пусть и на 19-м месте. За нынешний год производителю удалось реализовать 25 723 машины, и пусть это на 7% меньше, чем в прошлом году, результат выглядит достаточно уверенным.