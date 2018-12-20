В Индии выпустили свой аналог «Гелендвагена» и УАЗ Хантер

Пока в Европе и Америке классические внедорожники превращаются в «игрушки для взрослых», в развивающихся странах автомобиль повышенной проходимости иногда становится залогом выживания. Индийская компания Force Motors снабдила свой «проходимец» Gurkha весьма суровой и практичной модификацией.

Явное внешнее сходство Force Gurkha с культовым «гелендвагеном» можно объяснить долгим сотрудничеством Force Motors и Mercedes-Benz, а появление Gurkha в версии Xtreme – успехом тех же самых экстремальных Mercedes-Benz G-класса. Между тем, новинку индийского рынка снабдили действительно неплохим набором для борьбы с бездорожьем.

После относительно недавнего обновления стандартный «Гуркх» обзавелся независимой передней подвеской вместо моста. Для версии Xtreme мост вернули обратно, попутно слегка увеличив дорожный просвет (до 210 мм) и улучшив геометрию кузова. Внедорожник обзавелся новым для себя мотором – лицензионным «мерседесовским» дизелем, который при объеме в 2,2 л развивает 140 л.с. и 321 Нм (стандартные Force Gurkha оснащаются 85-сильным двигателем). Поделился пожилой «гелендваген» с индийским коллегой и трансмиссией – 5-ступенчатой механической КПП и раздаточной коробкой с понижающим рядом. Официально утверждается, что новинка способна преодолеть брод глубиной в 550 мм (в том числе и благодаря заводскому шноркелю) и 40-градусный подъем.

Необходимо отметить, что Force Gurkha уже «в базе» комплектуются подключаемым полным приводом и блокировками межколесных дифференциалов. Таким образом, Gurkha Xtreme действительно неплохо оснащен для бездорожья – учитывая возможности по дополнительному «обвесу» кузова, его можно превратить в полноценную экспедиционную машину. Несмотря на трехдверный вариант исполнения, «Гуркх» способен взять на борт до шести человек (хотя, к слову, у Force Motors есть в линейке и более простой и дешевый, но пятидверный Gurkha Xpedition).

«Экстремальный» Force Gurkha стал самой дорогой модификацией в семействе. По данным издания Autocar India он оценивается примерно в 1,3 млн рупий (эквивалент 18 300 долларов или 1,22 млн рублей). Аналогично аскетичный и утилитарный УАЗ Хантер в самой внедорожной комплектации «Трофи» стоит в России 759 900 рублей.