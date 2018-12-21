МАЗ показал самый мощный капотный грузовик

Грузовик построили на шасси предыдущего МАЗ-5309RR

Минский автомобильный завод представил свой первый спортивный капотный грузовик мощностью 960 «лошадей», капотной компоновки.

Спортивный грузовик МАЗ-6440RR взял лучшее от трех автомобилей. Шасси досталось от закаленной ралли-рейдами боевой машины МАЗ-5309RR, большая кабина – от серийного «трудолюба» МАЗ-5440, а капот – от тягача МАЗ-6440PA. Новинка получила обновленную платформу, которая для большей легкости обшита сэндвич-панелями из стеклопластика.

Грузовик, прежде всего, отличает капотная компоновка. Смещение кабины в центральную часть позволило улучшить развесовку автомобиля, разгрузить передний мост и снизить нагрузки на экипаж. Тем самым пилоту станет проще управлять автомобилем, а гонщики будут испытывать меньшие вибрации, что позволит беречь силы на важных спецучастках.

Внешне грузовик напоминает огромный джип и не повторяет ни один раллийный автомобиль в мире. «Ничего такого еще не делали. Мы постарались создать один из самых красивых спортивных грузовиков в истории. Он не только мощный и маневренный, но и эффектно выглядит. Во время крупных ралли-рейдов внимание ему обеспечено, что в свою очередь позволит еще лучше продвигать бренд МАЗ в мире», – считает руководитель команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович.

Капотник получился невысоким и компактным для грузовика. Его длина – 7,05 м, ширина – 2,55 м, высота – 3,4 м, а колесная база – 4,3 м. «Камион» оснащен 6-цилиндровым двигателем Gyrtech G-13 с турбонаддувом мощностью 960 л.с. и крутящим моментом 4500 Нм. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 140 км/ч, чтобы избежать штрафного времени во время ралли-рейдов. Топливный бак рассчитан на 900 л. МАЗ-6440RR соответствует техническим регламентам всех международных гонок.

Грузовик спроектирован и собран внутри Минского автозавода. Причем почти всё изготовлено на головном предприятии и заводах холдинга «БЕЛАВТОМАЗ». В частности, рама, кабина, платформа, кронштейны, панели и силовые каркасы сделаны в Беларуси. Используются и импортные комплектующие: автоматическая коробка передач Allison 4000-й серии, рессоры Weweler, амортизаторы Reiger, мосты SISU и раздаточная коробка ZF.

Весной для капотника начнется серия испытаний в условиях бездорожья. После этого его опробуют на ралли-рейдах, и если он себя проявит – отправят на «Дакар-2020». Кроме того, на капотном автомобиле проверят различные технические ноу-хау. Впоследствии они могут найти применение на спортивных и серийных грузовиках МАЗ.

«Капотник в первую очередь создан, чтобы побеждать. Но мы также будем использовать его для проверки технических новшеств в экстремальных условиях, – пояснил глава спортивной команды. – Сейчас команда «МАЗ-СПОРТавто» входит в число фаворитов международных ралли-рейдов. С появлением капотника мы не только сможем повысить наши шансы на успех, но и продемонстрируем конструкторские возможности Минского автозавода».