Шестиколесный Jeep Wrangler с паровым двигателем выставлен на продажу

Родной топливный бак переделали под керосин, а сзади установили 208-литровую цистерну для воды. Еще около 75 литров находится в бойлере. При давлении в системе 34,47 бара и средней скорости 48-56 километров в час Loco Hauk на одной «заправке» проезжает всего 2,4 километра.

Масляный насос, электроусилитель руля и три насоса, закачивающих воду в бойлер под давлением до 69 бар, питаются от шести аккумуляторов. Внедорожник оборудован усиленными мостами TeraFlex D60, пружинами BDS и амортизаторами Fox. В салоне Loco Hauk установлены ручки и переключатели от старого водозаборного насоса. Но самой интересной особенностью машины, по мнению создателей, стали очень громкие паровые свистки.