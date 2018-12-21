Шестиколесный Jeep Wrangler с паровым двигателем выставлен на продажу

С полным баком воды внедорожник может проехать всего 2,4 километра
В основу проекта Loco Hauk лег Wrangler Unlimited образца 2008 года. Автомобиль оснастили 100-кубовым паровым V4, построенным в 60-х инженером Чарльзом Кином. Двигатель выдает 130-140 сил. Инженерам удалось совместить его с оригинальной шестиступенчатой «механикой» и раздаткой, но количество передач при этом сократилось до двух.
Родной топливный бак переделали под керосин, а сзади установили 208-литровую цистерну для воды. Еще около 75 литров находится в бойлере. При давлении в системе 34,47 бара и средней скорости 48-56 километров в час Loco Hauk на одной «заправке» проезжает всего 2,4 километра.
Масляный насос, электроусилитель руля и три насоса, закачивающих воду в бойлер под давлением до 69 бар, питаются от шести аккумуляторов. Внедорожник оборудован усиленными мостами TeraFlex D60, пружинами BDS и амортизаторами Fox. В салоне Loco Hauk установлены ручки и переключатели от старого водозаборного насоса. Но самой интересной особенностью машины, по мнению создателей, стали очень громкие паровые свистки.
На своей странице в Facebook мастерская указала, что продает внедорожник без парового двигателя, который решили вернут в музей.
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