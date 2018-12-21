Американцы построили «кевлар-полиуретановый» Hummer H1

Компания представила пятый рестомод из серии Launch Edition

Американское ателье Mil-Spec Automotive (MSA) построило пятый экземпляр рестомода на базе Hummer H1. Внедорожник получил пневматические блокировки ARB Air Locker в обоих мостах, автоматическую систему подкачки колес и кевлар-полиуретановое покрытие кузова. Цена «Хаммера», который станет частью серии Launch Edition из 12 автомобилей, составляет 248 691 доллар (около 11,6 миллиона рублей).

В движение MSA #005 приводит собранный вручную турбодизель 6.6 Duramax. Отдача агрегата, совмещенного с шестидиапазонным «автоматом» Allison 1000 и двухступенчатой раздаточной коробкой NV242, составляет 510 лошадиных сил и 1355 Нм крутящего момента. Внедорожник стоит на модернизированных оригинальных портальных мостах AM General с понижающим рядом 2.56:1 и блокировками.

«Хаммер» оборудован 12-вольтовым воздушным компрессором ARB, который обеспечивает работу пневматических блокировок и системы подкачки, 18-дюймовыми колесами, обутыми в покрышки Toyo Open Country M/T, мягкой крышей из износостойкой ткани Tough Duck и дополнительным блоком светодиодного освещения. Салон отделан черной кожей со стегаными секциями на сиденьях и дверях.

Первый экземпляр внедорожника из особой серии Launch Edition компания использует в рекламных целях и для тест-драйвов СМИ, второй был собран по спецзаказу и укомплектован усиленными кевларом кузовными панелями. Машина под номером 003 получила спортивный выхлоп с теплоизоляционным покрытием, двухступенчатую раздатку, усиленные приводные валы и тот же двигатель 6.6 V8. Четвертый Hummer оснастили 40-дюймовые покрышками и крышей из авиационного алюминия.