Тест-драйв Jaguar E-Pace

Вам наверняка знакомо это ощущение, когда смотришь в интернете видеоролики с животными? Вот и кроссовер E-Pace, с тех пор как я его увидел, вызывал у меня исключительно чувство умиления. Эдакий котёнок, потерявшийся в городских джунглях. Виной всему, конечно, нарисованный на лобовом стекле котёнок ягуара, идущий за мамой, и это, пожалуй, лучший тизер новой модели, который я когда-либо видел. Вроде бы незаметная мелочь, как резиновый коврик с текстурой пятен, как на шкуре ягуара, в бардачке. Но, мне кажется, именно в таких мелочах видна нежная любовь создателей к своему творению.

Я не понимаю сути и назначения большинства маленьких кроссоверов, для меня загадка, кто и зачем их покупает. Они стоят дорого, за те же деньги зачастую можно купить более вместительный универсал, а внедорожными характеристиками большинство кроссоверов не блещут. Поэтому я не питал особых иллюзий по поводу E-Pace с двухлитровым турбомотором и долго откладывал этот тест, опасаясь, что картинка на стекле окажется единственным плюсом автомобиля. В своё время старший кроссовер от Jaguar, F-Pace, произвёл на меня сильное впечатление, в основном благодаря трёхлитровому двигателю с механическим нагнетателем. Помимо монументальности, никак не сочетающейся в моей голове с его размерами, выдающейся динамики и управляемости, на трассе компрессорный F-Pace начинал звучать, как Лара Фабиан, чем привёл меня в полный восторг. А E-Pace казался игрушечным, что ли. Но первое впечатление часто бывает обманчивым.

Первое, что бросается в глаза, — салон, отличающийся от других гражданских моделей Jaguar. Тут нет дверных панелей, похожих на этажерку, так раздражавших меня в модели XE. Нет странных боковых воздуховодов и деревянных полочек с выезжающей шайбой. Архитектура салона позаимствована у спорткупе F-type, и это очень круто. Приятные материалы, массивные алюминиевые вставки с контурной подсветкой на центральном тоннеле и дверных картах, спортивный тумблер переключения режимов езды вместо привычных кнопок с пиктограммами. «Ручка страха» для переднего пассажира такая же, как у F-type и единственная в салоне, привычные ручки на потолке отсутствуют. Рука идеально ложится на джойстик автоматической КПП, позаимствованный то ли у F-Type, то ли у Range Rover Sport. В отличие от большинства кроссоверов салон E-Pace располагает к легковой, если не лежачей спортивной посадке.

Экран мультимедийной системы занимает значительную часть центральной консоли, под ним один ряд кнопок и «крутилки» климат-контроля, знакомые по Range Rover. Кажется, что, создавая E-Pace, в Jaguar от каждой модели концерна взяли самое удобное и функциональное и засунули в один салон. Удивительно, но в нём нет ни одной детали, которая бы вызвала раздражение. Хотя нет, одна всё же есть. Мне в Jaguar очень нравится мерцающая кнопка Start/Stop — как заявляют производители, она мерцает с той же частотой, с какой бьётся сердце ягуара в состоянии покоя, и во всех моделях она на виду. А в E-Pace она спрятана за подрулевым рычажком, и это простая чёрная кнопка от Evoque. Но если постараться и вытянуть голову, можно убедиться в том, что да, она моргает как положено. Ещё одна мелочь, но от неё как-то теплее. Завожу мотор. На что же ты способен на ходу, малыш?

Есть машины, в которых ощущаешь себя сидящим в литом бруске металла, и E-Pace одна из них. Удивительно, но E-Pace тяжелее старшего F-Pace, пусть всего на двенадцать килограммов, но тем не менее. Это можно было бы отнести к минусам, но именно благодаря весу автомобиль не ощущается пластмассовой игрушкой, как некоторые одноклассники. Прибавить сюда острый руль и легковую посадку — и вот ты уже почти забываешь, что сидишь в маленьком кроссовере.

В городе подвеска не балует мягкостью, ямы отчётливо ощущаешь всем телом, но стыки дорожного полотна на ТТК проходятся чётко, без намёка на то, что зад спрыгнет с траектории. Девятиступенчатый автомат в пробках немного раздражает рывками, а отклик на газ в стандартном режиме кажется задумчивым. Но стоит выехать на пустую трассу и нажать педаль посильнее, E-Pace преображается. Жёсткая подвеска начинает делать своё дело, Jaguar стоит на дороге, как маленький паровоз. Утро, пустое Новорижское шоссе, тумблер в режим Dynamic. Приборная панель становится красной, а вместе с ней и контурная подсветка. Он как будто этого ждал.

Чего ожидал я от кроссовера массой почти две тонны с двухлитровым мотором, в котором пусть и 250 лошадиных сил? Меньше всего ждёшь азартности и динамики, но E-Pace и тут удивил. Он азартно прыгает вперёд, в динамичном режиме мотор крутится до отсечки, огрызаясь сухим рычанием перед сменой передач. Стоит увлечься «игрой в шашки», и стрелка спидометра переваливает за отметку 150, 160 — ладно, штрафы пока никто не отменял. Но под правой ногой ещё чувствуется запас мощности. На трассе раскрывается спортивный характер E-Pace, он словно сбрасывает лишний вес, ощущается и управляется не хуже седана, и это чертовски приятно. А разглядев его характер, E-Pace уже никак не назовёшь «женской» машиной, ну или что там обычно говорят про компактные кроссоверы.

Я могу не понимать сути компактных кроссоверов, но точно могу сказать: в E-Pace точно есть харизма, выделяющая его среди одноклассников, во многом благодаря формам, повторяющим стремительный силуэт F-Type. Он создан вызывать улыбки и притягивать внимание, очень трудно не обернуться на него, уходя с парковки домой. Посмотрите на его конкурентов, BMW X2 или Volvo XC 40, все они максимально вычурны, ведь, похоже, без этого трудно конкурировать в своём классе. E-Pace стоит особняком даже в модельном ряду Jaguar.

Он и правда похож на игрушку — любимую игрушку своих создателей, в которую они вложили всё то, что по статусу не может существовать в старших моделях. На парковке среди строгих чопорных седанов XJ и XF он выглядит маленьким ярким пятном, котёнком, на шалости которого старшие смотрят сквозь пальцы. И пусть его размеры и чувство умиления не сбивают вас с толку: в этом котёнке живут душа и характер настоящего Jaguar, а такой явно не затеряется в городских джунглях.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИCТИКИ JAGUAR E-PACE



Длина/ширина/высота 4411/1984/1649 мм

Колёсная база 2681 мм

Диаметр разворота 11,4 м

Дорожный просвет 204,2 мм

Объём багажника 577 л

Снаряжённая масса 1843 кг

Трансмиссия 9АТ

Тип привода Электронно-подключаемый

Тип двигателя Дизель

Объём двигателя 1999 см3

Мощность 180 л. с.

Крут. момент 430 Нм

Разгон до 100 км/ч 9,1 сек

Максимальная скорость 205 км/ч

Передняя подвеска Независимая

Задняя подвеска Независимая

Тормоза, пер./задн. Дисковые/дисковые

Цена от 2 564 000 рублей

Текст Сергей Лесневский

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