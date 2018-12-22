Объявлены российские цены на новый Range Rover Evoque

Компания Land Rover рассекретила новое поколение компактного кроссовера Range Rover Evoque лишь в ноябре, а уже с 3 января начнется прием заказов на новинку на территории России. Правда, все реализованные усовершенствования не замедлили сказаться на цене.

Самый доступный Range Rover Evoque новой генерации в версии Standart оценен в 2 929 000 рублей, тогда как кроссовер предыдущего поколения можно было приобрести за 2 843 000 рублей. Впрочем, рост базовой цены на 86 000 рублей обусловлен не только многочисленными конструктивными новшествами, о которых мы уже подробно рассказывали, но и достаточно богатой базовой комплектацией.

По умолчанию Range Rover Evoque будет оснащаться 9-ступенчатым автоматом и системой полного привода с функцией Terrain Response 2, которая автоматически подгоняет настройки автомобиля под тип поверхности, передними и задними парктрониками, светодиодной головной оптикой и камерой заднего вида. Кроме того, в список базового оснащения войдут возможность управления некоторыми функциями со смартфона, мультимедийная система с 10-дюймовым экраном, а также пакет холодного климата: он включает в себя предпусковой подогреватель, обогрев лобового стекла, зеркал, руля и сидений.

Какими именно моторами будет комплектоваться в нашей стране Range Rover Evoque, пока не уточняется. Впрочем, ожидается гамма 2-литровых агрегатов – это 150- и 180-сильные дизели, а также четырехцилиндровые бензиновые моторы с отдачей 200, 249 и 300 л.с.

Также в России будут комплектации S (от 3 337 000), SE (от 3 746 000), R-Dynamic S (от 3 471 000), R-Dynamic SE (от 3 881 000), R-Dynamic HSE (от 4 318 000 рублей). Самый «богатый» Range Rover Evoque на момент старта продаж в России оценен в 4 637 000 рублей за комплектацию First Edition.

Предзаказы начнут принимать с 3 января 2019 года, а «живые» автомобили появятся в дилерских центрах Land Rover в апреле следующего года.