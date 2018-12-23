Volkswagen изменил комплектации российского Tiguan

Компания Volkswagen в России объявила прием заказов на кроссовер Tiguan с измененным набором опций. Возможности покупателей расширены в основном за счет ставших более доступными систем помощи водителю, но это не замедлило сказаться на ценнике.

Система «умной оптики», которая у Volkswagen именуется Dynamic Light Assist, теперь устанавливается на «Тигуаны» в дорогих исполнениях Highline и Sportline по умолчанию, а опционально ее можно заказать и для прочих кроссоверов. Правда, в список вошли комплектации Offroad, Comfortline и City, но не вошла самая доступная версия Trendline. Стоит отметить, что функция доступна в составе пакетов опций: к примеру, пакет Innovation для Tiguan City стоит 69 500 рублей, а пакет «Освещение» для Tiguan Offroad оценен в 68 900 рублей.

Вторым дополнением к опциональному ряду стала система помощи при движении в полосе под названием Lane Assist. Она не входит в базовое оснащение ни одной из комплектаций, хотя доступна за доплату для Tiguan в любом исполнении, за исключением опять-таки базовой версии Trendline. К примеру, для комплектаций Highline и Sportline дозаказ этой функции обойдется в 33 000 рублей.

Попутно были несколько изменены и цены на кроссовер в целом. Если стоимость исполнения Trendline осталась на прежнем уровне и составляет 1 399 000 рублей за кроссовер со 125-сильным мотором, механической коробкой и передним приводом (а также 1 549 000 рублей за 150-сильную версию с роботом), то остальные модификации подросли в цене примерно на 30-50 тысяч рублей.

В нашей стране Volkswagen Tiguan предлагается с некоторых пор только с бензиновыми моторами мощностью от 125 до 220 л.с. – дизельные версии производитель решил у нас не продавать. Соответственно, диапазон цен на кроссовер, начиная с базовой комплектации Offroad и заканчивая самым «упакованным» исполнением Sportline укладывается в рамки от 1 759 000 до 2 519 000 рублей.