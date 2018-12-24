В России появился отечественный 125-тонный автопоезд для бездорожья

Создатели автопоезда утверждают, что многозвенный транспорт в условиях открытых разработок способен перевозить больше, а стоит это на 20-35% дешевле, чем использование одиночных грузовиков аналогичной грузоподъемности. Автопоезд Тонар-7502 состоит из двух самосвальных прицепов с боковой разгрузкой объемом 39,5 кубометров каждый и капотного тягача. Грузоподъемность новинки составляет 125 850 кг.

Тягач с колесной формулой 6х6 приводится в движение дизельным мотором Cummins QSK, который при объеме в 19 л развивает 750 л.с. и работает в паре с автоматической коробкой Allison и раздаткой ZF. Оригинальным отличием ходовой части тягача стала необслуживаемая задняя подвеска на упругих резиновых элементах: создатели механической «гусеницы» посчитали, что такое конструктивное решение в условиях больших осевых нагрузок проявит себя лучше, чем традиционные листовые рессоры. Такая подвеска должна эффективно работать в диапазоне температур от -60 до +50 градусов.

Для борьбы с якутскими холодами на тягач установлены высокоэффективный теплообменник и два автономных отопителя. Кабина подвешена на 4-х пневмоподушках.

Первый экземпляр внедорожного автопоезда Тонар-7502 уже в январе начнет работу на Верхне-Мунском месторождении. Там по специально проложенным технологическим путям сообщения он будет перевозить рудные породы от места их добычи к пунктам переработки.

В настоящее время «Тонар» ведет разработку автопоезда с активным прицепом грузоподъемностью 250 тонн.

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