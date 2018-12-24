Флагманский BMW X7 в России подорожал еще до старта продаж

Самые свежие новинки баварского концерна – большой кроссовер X7 и открытая версия купе 8 серии – должны появиться в России только в марте следующего года. Заказы на эти модели уже принимаются, но это не помешало концерну скорректировать ценники.

Российские цены на кроссоверный флагман концерна были объявлены в октябре, и тогда предполагалось, что самый доступный BMW X7 в России обойдется в 5 830 000 рублей. Между тем, как сообщает агентство «Автостат», сейчас концерн переписал цены на все запланированные к продаже версии вседорожника, увеличив их на 100-130 тысяч рублей.

Соответственно, сейчас базовая модификация BMW X7, которую будут оснащать 249-сильным дизелем, оценивается в минимальные 5 930 000 рублей. Диапазон цен на BMW X7 xDrive40i с трехлитровой бензиновой «шестеркой» мощностью 340 л.с. сейчас составляет 6 100 000 – 6 585 000 рублей (ранее цена начиналась с 5 990 000 рублей), а за топовую BMW X7 M50d с дизелем мощностью 400 л.с. дилеры попросят уже 7 620 000 рублей вместо прежних 7 490 000 рублей.

При этом кабриолет BMW 8 серии подорожал более заметно. Продаваться в нашей стране он будет только в самом мощном исполнении M850i xDrive с 530-сильным 4,4-литровым V8. И если ранее на этапе начала приема заказов кабриолет оценивался в минимальные 9 110 000 рублей, то сейчас его стоимость начинается с отметки в 9 270 000 рублей.

Будут ли скорректированы цены на автомобили, которые уже заказаны, не уточняется. По итогам ноября нынешнего года бренд BMW продемонстрировал 17-процентный рост продаж по сравнению с ноябрем 2017-го, став таким образом самым популярным премиальным брендом в России.

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