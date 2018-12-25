Правильная доставка новогоднего настроения на 900-сильном внедорожнике

На автомобиле, построенном в соответствии с категорией полноприводных трофи-траков Pro4, Кайл Ледак дрифтит по песку и гравию, нарезает «пончики» и даже с помощью трамплина запускает свой внедорожник на высоту 72 метров.

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