Правильная доставка новогоднего настроения на 900-сильном внедорожнике

900-сильный внедорожник, дрифт и прыжок на 72 метра
Компания Toyo опубликовала свой вариант рождественского ролика. В нем пятикратный чемпион серии Lucas Oil Off-Road Кайл Ледак на 900-сильном гоночном внедорожнике пытается довезти елку до дома в целости и сохранности.
На автомобиле, построенном в соответствии с категорией полноприводных трофи-траков Pro4, Кайл Ледак дрифтит по песку и гравию, нарезает «пончики» и даже с помощью трамплина запускает свой внедорожник на высоту 72 метров.
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