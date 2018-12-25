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Новости   25 декабря 2018   

Чем заняты на конвейере УАЗа: читают газеты и отмечают праздники

Ульяновский автомобильный завод под занавес 2018 года выпустил душевный короткометражный фильм

Ролик посвящён людям, «без которых попросту немыслимо существование предприятия завода». Сегодня штат сотрудников насчитывает 14 518 человек, благодаря которым конвейер ежегодно покидают свыше 50 тысяч автомобилей. Как отмечает пресс-служба автозавода, на протяжении года УАЗ совершенствовал процесс производства и логистику, а также модернизировал систему контроля качества.

Но более важным производитель внедорожников считает другое: в прямом эфире была показана сборка первого внедорожника УАЗ «Патриот» 2019 модельного года.

 

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