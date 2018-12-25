Чем заняты на конвейере УАЗа: читают газеты и отмечают праздники

Ролик посвящён людям, «без которых попросту немыслимо существование предприятия завода». Сегодня штат сотрудников насчитывает 14 518 человек, благодаря которым конвейер ежегодно покидают свыше 50 тысяч автомобилей. Как отмечает пресс-служба автозавода, на протяжении года УАЗ совершенствовал процесс производства и логистику, а также модернизировал систему контроля качества.