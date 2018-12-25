Mercedes-Benz представил самый доступный «Гелендваген»

Мотор получил еще и активные опоры, которые способны менять жесткость в зависимости от скорости – это решение помогает снизить вибронагруженность и повысить акустический комфорт.

В качестве коробки передач на Mercedes-Benz G 350 d использован традиционный 9-диапазонный автомат (правда, с доработанным блоком управления) в паре с раздаточной коробкой и системой постоянного полного привода. Предусмотрены комплектацией и блокировки дифференциалов. В итоге на набор первой «сотни» новинка тратит 7,4 с, а максимальная скорость дизельного «гелендвагена» составляет 199 км/ч.

Новая модификация внедорожника получит доступ к тому же набору опций, что и прочие версии, хотя в Mercedes-Benz уже пообещали новинке весьма богатую базовую комплектацию. При этом именно G 350 d призван стать самым доступным «гелендвагеном» в современной линейке. Официально цены пока не объявлены – это случится в январе, а в европейских шоу-румах «живые» G 350 d появятся весной. Не исключено, что примерно в это же время Mercedes-Benz G 350 d доберется и до России. Сейчас в нашей стране можно приобрести 422-сильный G 500 (от 9 050 000 рублей) или AMG G 63 с 585-сильным мотором по цене от 12 550 000 рублей.

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