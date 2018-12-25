Подогреватель двигателя, зачем он нужен?

Наступила зима, и морозным утром во дворе можно наблюдать два типа поведения автовладельцев. Первые активно работают скребками и щётками, прочищая амбразуры в стёклах и сметая снег под бодрые звуки работающего на холостом ходу двигателя. Вторые приходят и садятся в авто с чистыми стёклами и сползающим с капота сугробом. Если отмотать сюжет на 30-40 минут назад, станет понятно, что под капотом вторых без участия двигателя начался какой-то процесс. Знающие люди сразу скажут, что это предварительный прогрев двигателя. С большой долей вероятности можно утверждать, что это поработал Hydronic производства компании Eberspaecher. Каковы преимущества Hydronic и в чем его удобство?

НЕМНОГО ОБ ЭКОНОМИИ

Многие автомобилисты при покупке машины особое внимание уделяют её экономичности, совершенно не принимая в расчет количество топлива, которое потребляет двигатель во время прогрева. А зря. Среднестатистический мотор объемом 1,5-2 литра, выходя на рабочую температуру, съедает 1,3-2,5 литра топлива в час. Hydronic, прогревая двигатель, расходует вчетверо меньше!

Дальше. Уже давно известен тот факт, что каждый «холодный» запуск двигателя приравнивается примерно к 70 км пробега. Hydronic прогревает охлаждающую жидкость, тем самым сокращая износ двигателя. Дело в том, что промёрзшие детали в большей степени подвержены трению и износу. Понятно, что для снижения трения применяются различные масла, но при низкой температуре их вязкость увеличивается, и смазка движущих механизмов ухудшается. В процессе работы предпускового подогревателя греется антифриз, таким образом, после запуска двигателя масло прогревается быстрее, становится менее вязким, тем самым сокращая период масляного голодания. Прогреваемый двигатель также передает тепло и остальным системам.

Есть и косвенная экономия. Когда автомобиль прогрет, владельцу не придется отскребать наледь со стекол, отдирать намертво примерзшие «дворники» и дверные уплотнители. Если машина стоит на улице, то снежные сугробы с её крыши, капота и багажника убрать будет легко – они сползут сами собой, а лакокрасочное покрытие остается неповрежденным.

А УДОБСТВА?

Предпусковой подогреватель Hydronic – устройство современное, снабжённое удобным пультом управления линейки EasyStart. Пульт позволяет установить включение подогревателя на любое время. Например, зимой рекомендуют начинать прогрев за 20–30 минут до старта. Помимо этого, автовладелец может воспользоваться пультом дистанционного управления (EasyStart Remote), «дальнобойность» которого до километра. Управлять подогревателем можно и с мобильного телефона (EasyStart Text+), скачав бесплатное приложение.

Кроме того, в сильные морозы Гидроник может работать и в пути, поддерживая рабочую температуру двигателя. Кстати, эксплуатировать подогреватель в таком режиме рекомендуется на всех современных автомобилях: вы гарантированно получите прогретый двигатель, да и в салоне будет тепло.

СВЕЖАЯ НОВОСТЬ

Новинка среди предпусковых подогревателей, Hydronic S3 представляет собой третье поколение подобных устройств. В его конструкцию внесён ряд изменений, значительно повысивших технические характеристики и потребительские свойства. Разработка новой камеры сгорания значительно увеличила ресурс подогревателя, а современный глушитель обеспечил почти бесшумную работу. На Гидроник 3 реализован бесступенчатый алгоритм работы, который позволяет менять мощность от 1,3 до 5 кВт. Новый подогреватель стал значительно экономичнее, потребляя не только меньше топлива, но и электроэнергии.

Hydronic S3 работоспособен при температурах до –40°С, однако, как показывает практика, автомобиль с таким отопителем заводится и при более низких температурах.