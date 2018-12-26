Обновлённая Lada Granta стала недорогим пикапом

Кабина нового пикапа — это передняя половина кузова рестайлинговой «Гранты». Соответственно, коммерческая линейка получила те же нововведения, что ранее достались седанам, лифтбекам и универсалам (включая другие сиденья, которые отличаются более развитой боковой поддержкой).

Куда важнее, что 8-клапанная модификация грузовой «Гранты» также получила другую главную пару — 3,9 вместо 3,7, что заметно улучшает динамику. Как и все остальные версии семейства, грузовичкам полагаются «безвтыковые моторы» — с выемками под клапаны на поршнях, чтобы при обрыве ремня ГРМ избежать «встречи» поршней и клапанов.

Коммерческая линейка LADA Granta отличается полурамной конструкцией кузова и рессорной задней подвеской. Это повышает надёжность и грузоподъемность, которая составляет 720 кг — в полтора раза больше, чем может взять на борт обычная «Гранта».

Для заказа доступны различные коммерческие модификации LADA Granta: бортовая платформа, изотермический, промтоварный и рефрижераторный фургоны объёмом до 4000 л. В список оснащения входит подушка безопасности водителя, электростеклоподъемники, усилитель руля, аудиоподготовка и центральный замок. Цена машины — от 648 тысяч рублей.

Подпишись на канал 4×4 CLUB в Яндекс.Дзен