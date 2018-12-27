«Буханку» решили не отправлять на пенсию

В базе документов Росстандарта появилось продление документа под названием Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на автомобили УАЗ-3303, 3741 и 3909

За этими индексами скрываются так называемые «головастики» и «буханки», то есть грузовички и фургоны марки УАЗ. Документ действует по 29 декабря 2021 года, следовательно, выпускать коммерческие «бескапотники» Ульяновский автозавод имеет право на протяжении ближайших 3 лет.

Интересно, что грузовые машины обзаведутся стабилизатором поперечной устойчивости и антиблокировочной системой тормозов — до этого подобное оборудование полагалось только пассажирским «буханкам». Кроме того, фургон 390995 получил багажник на крыше.

А вот технически УАЗы никак не изменятся. Что, впрочем, устраивает их покупателей. Так, «Авторевю» уточняет: за первые десять месяцев этого года россияне купили 12 145 автомобилей заслуженного семейства, тогда как преемник, УАЗ «Профи», расходится вяло — только 3057 машин.

К 60-летнему юбилею модели Ульяновский автомобильный завод выпустил специальную модификацию «буханки» с двухцветным кузовом, неразрезными мостами «Спайсер» и принудительной блокировкой дифференциала в заднем мосту, а также общим ключом для ручек дверей и замка зажигания.

Нынешнюю «буханку» в грузопассажирской версии можно купить за 617 571 рублей, пассажирской — от 629 791 рублей.

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