Российской версии пикапа Isuzu D-Max оформляют мощный дизель

В базе Росстандарта обнаружено новое Одобрение типа транспортного средства, оформленное на пикап Isuzu D-Max. В ближайшем будущем пикап должен стать заметно мощнее и получить более богатый список опционального оборудования.

Isuzu D-Max вскоре можно будет укомплектовать четырехцилиндровым дизельным двигателем внушительного объема 3,0 л. По данным издания «Авторевю», обнаружившего новое ОТТС, этот мотор сможет развивать 177 л.с. и 430 Нм крутящего момента (хотя пик тяги приходится на довольно узкий диапазон между 2000 и 2200 об/мин). Стоит отметить, что 2,5-литровый мотор, которым пикап в России комплектуется сейчас, обеспечивает 163 л.с. и 400 Нм в более широком диапазоне 1400-2000 об/мин.

Предполагается, что с новым двигателем D-Max получит и другой набор коробок передач. Агрегатировать дизель планируется с шестиступенчатой механической КПП Isuzu и автоматом разработки Aisin.

Кроме того, пикапу расширят набор опционального оборудования. Ожидается, что в список войдут такие опции, как камера заднего вида, парктроник, мультимедийная система и система бесключевого доступа, а также ассистент стабилизации прицепа.

Наконец, получит пикап и «тревожную кнопку» Эра-Глонасс. Само собой, все обещанное оборудование не сможет не повлиять на цену, и, вероятнее всего, трехлитровый Isuzu D-Max будут предлагать дороже, чем стоит максимально «упакованная» модификация с 2,5-литровым двигателем – она оценивается в 2 470 000 рублей.

По данным издания, новинка появится у российских дилеров уже весной следующего года.

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